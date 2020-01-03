Haliliye ikinci yarının ilk maçına hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Haliliye ikinci yarının ilk maçına hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Haliliye ikinci yarının ilk maçına hazırlanıyor

7 saat önce

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig'inde mücadele veren Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, hafta sonu ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Cizre Belediyespor karşılaşmasına hazırlanıyor.

Haliliye ikinci yarının ilk maçına hazırlanıyor, System.String[]

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig'inde mücadele veren Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, hafta sonu ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Cizre Belediyespor karşılaşmasına hazırlanıyor.


Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig'in B grubunda mücadele veren Haliliye Belediyespor ligin ilk yarsını lider olarak kapatmasının ardından ikinci yarıya da bu parola ile devam etmeye hedefliyor. Haliliye Belediyespor, 5 Ocak 2020 Pazar günü saat 13.00'da Cizre Belediyespor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesi Haliliye ekibi, Efeler Ligi hedefiyle 11 Nisan Spor Salonunda Başantrenör Akif Gürgen gözetiminde Cizre karşılaşmasına hazırlanıyor.


Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Başantrenör Akif Gürgen, ikinci yarı ve Cizre maçının önemine dikkat çekerek, "Sezonun ikinci yarına başlıyoruz. Bu bölüm daha zorlu geçecek. Ara vermeye çok zamanımız olmadı. Üç gün sonra tekrardan antrenmanlara başladık. Çünkü ilk maçımız Cizre ile olacak. Ligin ilk haftası Cizre maçının önemini biliyoruz. İlk yarıyı çok güzel geçerdik. Bu dakikadan sonra play off için sıralamalar çok önemli olacak. Cizre büyük ihtimalle plaf off'ta rakibimiz olacak bir takım. Bu maçı kazanırsak oraya da daha güçlü gideceğimizi düşünüyorum. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Tekrar söylüyorum bu iş ekip işi. Tüm taraftarlarımızla beraber bu maçı kazanmak istiyoruz. İnşallah tüm Haliliye, Urfa maça gelir. Bizim yanımızda olur" diye konuştu.


Ligde 28 puanı bulunan Haliliye Belediyespor ligin zirvesinde yer alırken, Cizre Belediyespor ise 22 puanla 3'üncü sırda yer alıyor. - ŞANLIURFA

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:48 Kaynak: İHA
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