Haliliye ilk yarıda liderliği garantiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haliliye ilk yarıda liderliği garantiledi - Son Dakika

Haliliye ilk yarıda liderliği garantiledi

6 saat önce

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubu 10'uncu haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'a konuk olan Haliliye Belediyespor 3-0'lık skorla ligin ilk yarısını zirvede kapatmayı garantiledi.

Haliliye ilk yarıda liderliği garantiledi, System.String[]

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubu 10'uncu haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'a konuk olan Haliliye Belediyespor 3-0'lık skorla ligin ilk yarısını zirvede kapatmayı garantiledi.


Sezona Efeler ligi hedefiyle başlayan Haliliye Belediyespor galibiyet serisini Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında da sürdürdü. Ligin 10'uncu haftasında Hatay'a konuk olan Haliliye ekibi Antakya Spor Salonunda oynan karşılaşmada rakibini 3-0'lık skorla yenerek ligin ilk yarısını lider olarak kapatmayı garantiledi.


Başantrenör Akif Gürgen yönetimindeki Haliliye Belediyespor, 25-27,21-25,20-25'lik setlerle Hatay ekibini 3-0 mağlup etmeyi bildi. Alınan bu sonuçla ligdeki puanını 25'e çıkaran Haliliye ekibi, ilk yarıyı zirvede kapatmayı garantilemiş oldu.


Haliliye Belediyespor, ligin 11'inci haftasında 21 Aralık 2019 saat 13.00'da evinde Cevhertepe ile karşılaşacak. - ŞANLIURFA

Büyükşehir Belediyespor, Haliliye, Türkiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ücretli poşet uygulaması sonucu yurt genelinde poşet kullanımı yüzde 77 düştü
Google'dan Türkiye için lisans durdurma uyarısı Vatandaşlara önemli uyarı! 3-6 ve 7 numara plastiklerden uzak durun Türkiye acil kodla istemişti! İHA ve SİHA'lar KKTC'ye geldi

Son Dakika Haberleri
21:15 Üç büyüklerin kayıp haftası! - Son Dakika
21:14 Annesini darp ettiği iddia edilen oğlu tutuklandı - Son Dakika
21:11 Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
21:11 Spor demir grup sivasspor - fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika
21:11 Spor ali koç şampiyonluk yolunda bir darbe daha yedik - Son Dakika
19:50 HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı - Son Dakika
19:49 Amca çocukları arasında korkunç kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 21:18:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Haliliye ilk yarıda liderliği garantiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]