Haliliye kırsalı mahalle mahalle dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.



Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan her geçen gün etki alanını genişleten ölümcül korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında merkez ve kırsal ayrımı yapmadan çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda ekipler bu kapsamda kırsalda birçok mahallede dezenfekte çalışması yürütüyor. Ekipler merkezdeki çalışmalarını kırsal mahallelerde de sürdürerek sokak sokak dezenfekte işlemlerine devam ediyor.



Mahalle muhtarları Haliliye Belediyesinin salgın ile mücadele kapsamında başlattığı dezenfekte çalışmalarını takdir ile karşıladıklarını belirterek Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA