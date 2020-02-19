Haliliye kırsalında çok amaçlı kültür tesisleri yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Haliliye kırsalında çok amaçlı kültür tesisleri yapılıyor - Son Dakika

Haliliye kırsalında çok amaçlı kültür tesisleri yapılıyor

7 saat önce

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde yapımını tamamladığı 12 adet çok amaçlı kültür ve sosyal tesisin iç döşemesinin ardından çevre düzenlemesini de yapıyor.

Haliliye kırsalında çok amaçlı kültür tesisleri yapılıyor, System.String[]

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde yapımını tamamladığı 12 adet çok amaçlı kültür ve sosyal tesisin iç döşemesinin ardından çevre düzenlemesini de yapıyor.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda merkez ve kırsal mahallelerde başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda kırsal mahallelerde yapımına başlanan ve kısa bir sürede tamamlanan Altıntepe, Kapaklı, Kesme, Perşembe, Sumaklı, Boncuk, Aslanlı, Kargalı, Kayalı, Sarıtaş, Susuz ve Dağeteği Çok Amaçlı Kültür ve Sosyal Tesislerinde halı serim işleminin yapılmasının ardında tesislerin çevre düzenlemesi de yapılıyor. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, vatandaşların hizmetine sunulan çok amaçlı kültür ve sosyal tesislerde çevre düzenlemesinin devam ettiği, çalışmaların kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını açıkladı.


Vatandaşlar sunulan hizmetlerden dolayı memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat' teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Altıntepe, Haliliye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:47 Kaynak: İHA
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