Haliliye kırsalında yol yapım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Haliliye kırsalında yol yapım çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.


Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerin farklı birçok bölgesinde stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda fen işleri müdürlüğü ekipleri kırsal Kalınbayat Mahallesine bağlı Bayramlı mezrası ve Aşağı Koymat Mahallesine bağlı Kemircik mezrasında yol yapım çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipleri çalışmaların yürütüldüğü bölgeleri tamamlayıp program dahilinde olan diğer bölgelerde çalışma başlatmayı hedefliyor. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Haliliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 16:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haliliye kırsalında yol yapım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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