Haliliye ligin ilk yarısını zirvede tamamladı

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubu 11'inci haftasında Cevhertepe'yi konuk eden Haliliye Belediyespor aldığı 3-0'lık skorla ligin ilk yarısını lider olarak kapattı.
Sezona iddialı başlayan ev sahibi takım Haliliye Belediyespor galibiyet serisini ligin ilk yarısının son karşılaşması olan Cevhertepe karşısında 3-0'lık skorla sürdürdü. 11 Nisan Spor salonunda oynan maçta Haliliye Ekibi tüm setleri önde kapatarak ligin ilk yarısını 28 puanla zirvede kapattı.
Başantrenör Akif Gürgen yönetimindeki Haliliye Belediyespor, 25-7, 25,15, 25-7'lik setlerle Cevhertepe Sporu 3-0 mağlup etmeyi bildi. Alınan bu sonuçla ligdeki puanını 28'e çıkaran Haliliye ekibi, ligin ilk yarsını lider olarak tamamladı. - ŞANLIURFA