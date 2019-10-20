Son Dakika Haberleri: Haliliye, Maliye İhtisas'ı 3-0 ile geçti
Son Dakika Spor Haliliye, Maliye İhtisas'ı 3-0 ile geçti

Haliliye, Maliye İhtisas'ı 3-0 ile geçti

14 dakika önce

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele eden Haliliye Belediyespor, ligin 2'ncı haftasında konuk ettiği Maliye İhtisas'ı 3-0 mağlup ederek, puanını 4'e yükseltti.

Haliliye, Maliye İhtisas'ı 3-0 ile geçti, System.String[]

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele eden Haliliye Belediyespor, ligin 2'ncı haftasında konuk ettiği Maliye İhtisas'ı 3-0 mağlup ederek, puanını 4'e yükseltti.


11 Nisan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda oynanan mücadeleye, iyi bağlayan Akif Gürgen yönetimindeki ev sahibi Haliliye Belediyespor; 25-15, 25-21 ve 25-12'lik setlerle Ankara ekibini 3 - 0 mağlup etti.


Alınan bu sonuçla ligdeki puanını 4'e çıkaran Haliliye ekibi, ligin de 3'üncü sırasına yükseldi.


Haliliye Belediyespor, ligin 4'üncü haftasında 2 Kasım 2019 saat 13.00'da 11 Nisan Spor Salonunda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. - ŞANLIURFA

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Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:09 Kaynak: İHA
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