Haliliye, Maliye İhtisas'ı 3-0 ile geçti

Alınan bu sonuçla ligdeki puanını 4'e çıkaran Haliliye ekibi, ligin de 3'üncü sırasına yükseldi.

11 Nisan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'> Spor Salonunda oynanan mücadeleye, iyi bağlayan Akif Gürgen yönetimindeki ev sahibi Haliliye Belediyespor; 25-15, 25-21 ve 25-12'lik setlerle Ankara ekibini 3 - 0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele eden Haliliye Belediyespor, ligin 2'ncı haftasında konuk ettiği Maliye İhtisas'ı 3-0 mağlup ederek, puanını 4'e yükseltti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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