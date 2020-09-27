Haliliye sosyal belediyecilik faaliyetini sürdürüyor - Son Dakika

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde bakıma ihtiyaç duyan ailelere yönelik yürüttüğü evde bakım hizmetlerine devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda faaliyet yürüten Haliliye Belediyesi, ilçede ihtiyaçlarını görmekte zorlanan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, salgından korunma tedbirlerini de dikkate alarak günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen vatandaşları evlerinde ziyaret edip evlerini temizlemeye devam ediyor. Yaşlı ve engelli ailelerin ağırlıkta olduğu evleri ziyaret eden ekipler, evlerde titiz bir temizlik çalışması yürüterek evleri tertemiz bir şekilde ailelere teslim ediyor. Evde Bakım Hizmetinden yararlanan vatandaşlar, sunulan hizmetten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve ekiplerine teşekkür ederken, dualarını da eksik etmiyor. - ŞANLIURFA