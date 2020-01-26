Haliliye, Tokat ekibini 3-0 yendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Haliliye, Tokat ekibini 3-0 yendi - Son Dakika Spor

Haliliye, Tokat ekibini 3-0 yendi

6 saat önce

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele eden Haliliye Belediyespor, ligin 16'ncı haftasında konuk olduğu Niksar Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Haliliye, Tokat ekibini 3-0 yendi, System.String[]

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele eden Haliliye Belediyespor, ligin 16'ncı haftasında konuk olduğu Niksar Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.


Sezona Efeler ligi parolası ile başlayan Haliliye Belediyespor, ligin 16'ncı haftasında Niksar Belediyespor'u kendi sahasında 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Başantrenör Akif Gürgen yönetimindeki Haliliye Belediyespor, 25-21, 25-19, 25-19'luk setlerle Tokat ekibi Niksar Belediyespor'u mağlup etti. Alınan bu sonuçla ligdeki puanını 38'e çıkaran Haliliye ekibi, zirvedeki yerini korurken, Niksar Belediyespor ise 30 puanla 3'üncü sırda kaldı.


Haliliye ekibi, ligin 17'nci haftasında 2 Şubat 2020 Pazar günü saat 12.00'da Akkuş Belediyespor'u konuk edecek. - ŞANLIURFA

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:13 Kaynak: İHA
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