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Haliliye Voleybol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor

6 saat önce

Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, hafta sonu oynanacak Gümüşhane Torul karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Haliliye Voleybol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, hafta sonu oynanacak Gümüşhane Torul karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.


Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig'inde mücadele eden Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı 7 Aralık 2019 Cumartesi saat 13.00'da sahasında Gümüşhane Torul ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Haliliye ekibi, Efeler Ligi hedefiyle 11 Nisan Spor Salonunda Başantrenör Akif Gürgen gözetiminde Gümüşhane Torul karşılaşmasına sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Başantrenör Akif Gürgen, "Son altı maçımızdır galip geliyoruz. Şuanda lideriz, 3 haftadır liderliğimi koruyoruz. Bu sonuç bize daha fazla sorumluluk veriyor, hem de açık hedef haline geldik. Herkes bizi yenmek için kapasitesi ne ise maksimumu zorluyor. Bu hafta öyle bir hafta olacak. Gümüşhane Torul buraya gelecek. Genç dinamik bir takım. Rakibi de izledik işimiz kolay olmayacak ama bu maçı da Allah'ın izni kazanacağımızı düşünüyorum. Taraftarımız git gide çoğalmaya başladı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ne kadar çok bu takımı izlemeye gelirsek, bizler de onlara en iyi voleybolu oynamayı sağlayacağız her zaman. Urfa gerçekten bunu hakkediyor. Oynamadan kazanılan hiçbir maç yoktur. Tek amacımız var. Bu hafta Gümüşhane'yi burada yeni liderliğimiz devam ettirmek" ifadelerini kullandı.


Ligde 19 puanı bulunan Haliliye Belediyespor ligin zirvesinde yer alırken, Gümüşhane Torul ise 12 puanla ligin 7'nci sırasında yer alıyor. - ŞANLIURFA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:27 Kaynak: İHA
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