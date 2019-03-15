Son Dakika Haberleri: Haliliye Voleybol Takımı Hazırlıklarını Tamamladı

Haliliye Voleybol Takımı Hazırlıklarını Tamamladı

1 saat önce

Türkiye Voleybol 1. ligi temsilcisi Haliliye Belediyespor, ligin 25'inci haftasında hafta sonu oynayacağı Niksar Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Haliliye Voleybol Takımı Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]
Türkiye Voleybol 1. ligi temsilcisi Haliliye Belediyespor, ligin 25'inci haftasında hafta sonu oynayacağı Niksar Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Haliliye Belediyespor, Türkiye Voleybol 1. ligi 25'inci haftasında Tokat temsilcisi Niksar Belediyespor ile karşılaşacak. 17 Mart 2019 Pazar günü saat 16.30'da 11 Nisan Spor Salonunda oynanacak karşılama öncesinde Haliliye ekibi, hazırlıklarını tamamladı. Çift antrenmanla maç hazırlıklarını gerçekleştiren Haliliye Belediyespor, karşılaşmadan galip gelerek, puanını 48'e çıkarmayı hedefliyor.

Haliliye Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, pazar günü oynanacak maça tüm Şanlıurfa halkını takımlara destek için maça davet ettikleri ifade edildi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:51 Kaynak: İHA

Niksar, Türkiye, voleybol, Haliliye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bilgi Üniversitesi, İlbak Holding'e Satıldı Fırsatçılar İş Başında! Domates Fiyatlarına Zam Yaptılar

Narenciye Üreticileri Portakalın Kabuğunu 6 Liradan Avrupa'ya İhraç Ediyor Lokanta Masalarında Artık Tuz Yer Almayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 13:17:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Haliliye Voleybol Takımı Hazırlıklarını Tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]