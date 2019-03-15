Haliliye Voleybol Takımı Hazırlıklarını Tamamladı

Türkiye Voleybol 1. ligi temsilcisi Haliliye Belediyespor, ligin 25'inci haftasında hafta sonu oynayacağı Niksar Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Voleybol 1. ligi temsilcisi Haliliye Belediyespor, ligin 25'inci haftasında hafta sonu oynayacağı Niksar Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.



Haliliye Belediyespor, Türkiye Voleybol 1. ligi 25'inci haftasında Tokat temsilcisi Niksar Belediyespor ile karşılaşacak. 17 Mart 2019 Pazar günü saat 16.30'da 11 Nisan Spor Salonunda oynanacak karşılama öncesinde Haliliye ekibi, hazırlıklarını tamamladı. Çift antrenmanla maç hazırlıklarını gerçekleştiren Haliliye Belediyespor, karşılaşmadan galip gelerek, puanını 48'e çıkarmayı hedefliyor.



Haliliye Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, pazar günü oynanacak maça tüm Şanlıurfa halkını takımlara destek için maça davet ettikleri ifade edildi. - ŞANLIURFA

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