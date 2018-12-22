Haliliye Voleybol Takımından 3- 1'lik Galibiyet
4 saat önce
Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele eden Haliliye Belediyespor, ligin 13'üncü haftasında konuk ettiği Ankara ekibi Ziraat Bankasını 3-1 mağlup ederek, sezonun ilk yarısını galibiyetle kapattı.
Türkiye
Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele eden Haliliye
Belediyespor, ligin 13'üncü haftasında konuk ettiği Ankara
ekibi Ziraat Bankasını 3-1 mağlup ederek, sezonun ilk yarısını galibiyetle kapattı.
11 Nisan Spor Salonunda oynanan mücadeleye iyi başlayan Akif Gürgen yönetimindeki ev sahibi Haliliye Belediyespor; 25- 20, 25- 18'lik setlerle 2-0 öne geçti. 3'üncü seti 25-23 kaybeden ev sahibi Haliliye, maçın 4'üncü setini 25-23 alarak Ziraat Bankasını 3-1 mağlup etti. Alınan bu sonuçla ligdeki puanını 22'ye yükselten Haliliye ekibi, ligin de 7'nci sırasındaki yerini korudu. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmanın sevincini yaşayan Haliliye ekibi, vereceği molanın ardından ligin ikinci yarısı için çalışmalarına başlayacak.
Haliliye Belediyespor, sezonun 14'üncü haftasında 5 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 14.00'de Hatay
ekibi Payas
Belediyespor 2011'i sahasında konuk edecek. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:21 Kaynak: İHA
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