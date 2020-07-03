Haliliye'ye millet bahçesi ve kentsel dönüşüm projeleri kazandırılacak - Son Dakika

Haliliye'ye millet bahçesi ve kentsel dönüşüm projeleri kazandırılacak
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın Ankara'da yoğun görüşmeleri sonrası Devteyşti ve Süleymaniye Millet Bahçesi ile yıllardır çözüm bekleyen Yeşildirek Mahallesi kentsel dönüşüm projeleri hayata geçiriliyor.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın Ankara'da yoğun görüşmeleri sonrası Devteyşti ve Süleymaniye Millet Bahçesi ile yıllardır çözüm bekleyen Yeşildirek Mahallesi kentsel dönüşüm projeleri hayata geçiriliyor.
Şanlıurfa ve Haliliye için önemli kararların alındığı görüşmeler sonrası kentte dönen Canpolat, "Ankara'da öncelikle Bakanlıklar düzeyinde toplantılar geçekleştirdik. İlk Etapta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ı ve sonrasında hep birlikte TOKİ'yi ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimiz çerçevesinde daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un Haliliyemizin Süleymaniye ve Devteyşti mahallelerini kapsayacak şekilde 118 dönümlük alana bir millet bahçesi yapılması sözünü almıştık. Bunu şuan TOKİ projesini çizmiş. Bütün iş ve işlemlerini tamamlamış. Bizde detayları üzerinde kendileri ile hasbihal ettik. Projenin hemen hemen bütün taslağı hazırlanmış. İnşallah bize vaadedildiği gibi temmuz sonuna doğru ihaleye çıkılacağı ifade edildi.Yıllardır bekleyen bir Yeşildirek ile ilgili bir kentsel dönüşüm planı vardı. Bu hususta TOKİ yetkilileri çalışmaları tamamlamışlar. Şuna TOKİ ilk etapta yapacağı konutların ihalesini gerçekleştirdi. TOKİ ile müteahhit sözleşme imzalamış. En kısa sürede inşallah burada sözleşmeyi yapan müteahhit ilk kazmayı vuracak. Yıllardır kangren olan bu sorunda çözülmüş olur. Ankara'ya her gittiğimiz zaman elimiz dolu dolu geliyoruz. Hem hükümet yetkililerimize hem bakanlarımıza ve başta da 'Şanlıurfa benim için özeldir' sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 17:34 Kaynak: İHA
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