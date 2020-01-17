Haliliye zabıtası halk sağlığı için sahada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haliliye zabıtası halk sağlığı için sahada - Son Dakika

Haliliye zabıtası halk sağlığı için sahada

6 saat önce

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde halk sağlığını korumaya yönelik kapsamlı denetimini sürdürüyor.

Haliliye zabıtası halk sağlığı için sahada, System.String[]

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde halk sağlığını korumaya yönelik kapsamlı denetimini sürdürüyor. Ekipler, birçok iş yerinde hijyen ve ruhsat denetimi yaparken, son kullanım tarihi geçmiş çeşitli gıda ve temizlik ürünlerinin de imhasını gerçekleştirdi.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler, semt pazarlarının denetimi, kaldırım ve yol işgali denetimlerinin yanı sıra gıda satışı yapan market ve çeşitli işletmelerde denetimlerine devam ediyor.


Bu kapsamda ekipler, ilçe merkezinin farklı bölgelerinde bulunan birçok işletmede hijyen, ruhsat ve son kullanım tarihi denetimi yaptı. Denetimde ekipler, işletme yetkililerini halk sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek durumlara karşı uyarılarda bulundu.


Öte yandan ekipler, denetimlerde son kullanım tarihleri geçmiş çeşitli gıda ve temizlik ürünlerinin imhasını da gerçekleştirdi.


Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde sürdürdükleri denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği bildirildi. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:48 Kaynak: İHA
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