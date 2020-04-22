Haliliye zabıtası semt pazarlarında tedbirleri sıkı tutuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haliliye zabıtası semt pazarlarında tedbirleri sıkı tutuyor - Son Dakika

Haliliye zabıtası semt pazarlarında tedbirleri sıkı tutuyor

6 saat önce

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Haliliye zabıtası semt pazarlarında tedbirleri sıkı tutuyor, System.String[]

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta ekipleri bu çerçevede ilçedeki semt pazarlarını denetleyerek, esnaf ve vatandaşların ateşlerini ölçüp, maske ve eldiven dağıttı.


Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe merkezinde kurulan semt pazarlarını denetleyerek, salgına karşı esnaf ve vatandaşların ateşini ölçtü. Sırrın, Devteşti, Cengiz Topel ve Yeşildirek mahallerinde kurulan pazarları denetleyen ekipler ayrıca esnaf ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı.


Zabıta ekipleri, kurulan pazarlarda sosyal mesafe, aynı anda birim alanda alışveriş yapabilecek vatandaş sayısı, sebze ve meyvelere eldivensiz dokunmama konusunda uyarılarda bulunarak bu kurallara uymayan esnaflara cezai işlem uygulanacağı ile ilgili bilgiler paylaştı.


Semt Pazarları Dernek Başkanı Hacı Keser, "Haliliye Belediyesi semt pazarlarımızdaki esnaf ve vatandaşlara eldiven, maske dağıtıyor. Pazara gelen vatandaşların ateşleri ölçülüyor. Bu hizmetlerinden dolayı Belediyemize ve Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'a tüm esnaflar adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Öte yandan Zabıta Müdürlüğü, mesai kavramı olmaksızın denetimlerin tüm ilçe genelinde aralıksız sürdürüleceğini duyurdu. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Koronavirüs, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 04:19 Kaynak: İHA

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