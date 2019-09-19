Haliliye zabıtasından baca denetimi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hava kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların sağlığı için merkez mahallelerde pide fırınlarında hijyen ve baca denetimlerini sürdürüyor.



İlçenin temizliğine verdiği önemi her platformda vurgulayan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan kış ayları öncesi vatandaşların temiz bir havayı soluyabilmesi ve hijyenik gıda tüketmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri hava kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların sağlığı için merkez mahallelerde denetimlerini artırdı. Ekipler, pide fırınlarda hijyen ve ruhsat denetimi yaparken, hava kirliliğine neden olan apartmanlarda da baca denetimleri gerçekleştirdi. Ekipler, baca tertibatı yeterli olmayan ve kurallara uymayan yerlere uyarılarda bulundu. Ayrıca denetimler sırasında kriterlere uymayan iş yerleri ile işlem yaparken, bir iş yerini de mühürledi. Zabıta ekipleri, ilçede sorumluluk sahalarında olan tüm bölgelerde denetimlerin devam edeceğini açıkladı. - ŞANLIURFA