Son Dakika Haberleri: Haliliye zabıtasından kantinlere sıkı denetim
Son Dakika Yaşam Haliliye zabıtasından kantinlere sıkı denetim

Haliliye zabıtasından kantinlere sıkı denetim

1 saat önce

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin sağlıklı bir hizmet almaları amacıyla okul kantinlerinde kapsamlı denetimlerini sürdürüyor.

Haliliye zabıtasından kantinlere sıkı denetim, System.String[]

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin sağlıklı bir hizmet almaları amacıyla okul kantinlerinde kapsamlı denetimlerini sürdürüyor.


Genel temizlik ve sağlıklı gıda maddesi satışı konusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Zabıta Müdürlüğü, ilçede sorumluluk sahasında bulunan bölgelerde denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, ilçe sınırları içerisindeki okul kantinlerini denetledi. Okul kantinlerinde bulunan gıda maddelerini inceleyen zabıta ekipleri, sağlığa uygunluk, işyeri açma ruhsatı, gıda maddesi ürünlerinin hazırlanması, çalışma ortamı, çöp kovaları, yangına karşı alınan tedbirler gibi birçok konuda denetim gerçekleştirdi.


Okul kantinlerinde hazırlanarak satılan tost, sandviç gibi bozulabilecek gıda maddelerinin insan sağlığı açısından yüksek risk taşıdığına dikkat çeken Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu konuda işletmecilerin dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Okul kantinlerine yönelik denetimlerin belirlenen program dahilinde devam edeceği bildirildi. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:14 Kaynak: İHA
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