Son Dakika Haberleri: Haliliyeli kick bokscular şampiyonaya damga vurdu
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Haliliyeli kick bokscular şampiyonaya damga vurdu

1 saat önce

Haliliye Belediyespor Kick Boks Takımı, Erzurum'da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında 4 altın ve 3 bronz madalya ile şampiyonaya damgasını vurdu.

Haliliyeli kick bokscular şampiyonaya damga vurdu, System.String[]
Haliliye Belediyespor Kick Boks Takımı, Erzurum'da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında 4 altın ve 3 bronz madalya ile şampiyonaya damgasını vurdu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 1- 7 Temmuz 2019 tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasına Haliliye Belediyespor'dan 13 sporcu katıldı. Palandöken Buz Pateni Spor Salonunda 4 bin sporcu ve 900 kulübün katılımı ile gerçekleştirilen şampiyonada, Haliliyeli sporcular rakiplerini geride bırakarak, madalyaların sahibi oldu. Gençlerde 51 kilogramda Yusuf Fısto, Büyüklerde 51 kilogramda Faysal Sılıv, Büyüklerde 71 kilogramda Mevlana Altuntaş ve Gençlerde 70 kilogramda Gülfidan Arusoğlu, Türkiye şampiyonu oldu. Büyüklerde Oya Daşkıran ve Hakan Karagöz ile Yıldızlarda Mehmet Eriş ise üçüncü olarak, bronz madalyanın sahibi oldu. Haliliye Belediyespor'dan Emrah Yaşar ise gençlerde 81 kilogramda yarı finale çıktı ve müsabakanın yapılacağı günü bekliyor.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, yaptığı açıklamada Haliliye Belediyesporlu sporculara başarılar dileyerek, kick boks alanında sporcular yetiştiren Haliliye Belediyesi'ne teşekkür etti. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:34 Kaynak: İHA
Haliliye, Erzurum, Türkiye, Spor
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