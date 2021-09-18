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Halim amcanın ağaçları da onunla birlikte yeni yaşam alanına taşındı - Son Dakika

Halim amcanın ağaçları da onunla birlikte yeni yaşam alanına taşındı

18.09.2021 11:11
Halim amcanın ağaçları da onunla birlikte yeni yaşam alanına taşındı, System.String[]

150 yıllık tarihinde tam 7. kez taşınan Artvin Yusufeli'nde bir ilk yaşandı.

150 yıllık tarihinde tam 7. kez taşınan Artvin Yusufeli'nde bir ilk yaşandı. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yıllarca emek verip büyüttükleri meyve ağaçlarının yeni yaşam alanlarına naklini gerçekleştirdi. 80 yaşındaki Halim amcanın da geçimini sağladığı 30 zeytin ağacı yeni yaşam alanına taşındı.

Çoruh Nehri üzerine kurulan Yusufeli Barajı 270 metrelik gövde uzunluğuyla Türkiye'nin en yüksek dünyanın ise 3. en yüksek barajı kategorisinde yer alıyor. Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak ilçe, tarihi boyunca 7. kez taşınıyor. 150 yıllık geçmişe sahip ilçede vatandaşlar bin bir emekle büyüttükleri meyve ağaçlarını da beraberinde götürecek. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan proje sayesinde sular altında kalacak alanlardan 'transplantasyon' olarak adlandırılan özel bir teknikle ağaçlar köklerinden sökülerek taşınıyor. 5 bin 144 adet boylu meyve ağacı, ağaç söküm makinesi ve ekskavatör yardımıyla kendi topraklarıyla sökülüp daha önceden hazırlanan alana dikildi.

1964 yılından bu yana İspandik Mahallesi'nde ikamet eden 80 yaşındaki Halim Aktaş'ın da projeyle yüzü güldü. Yerleştiği mahallede evinden önce kendine bir bahçe hazırlığı yapan Halim amca, aylarca uğraş verdiği bahçesinde 50 adet çeşitli meyve ağacı yetiştirdi. Zamanla iklim değişiklerine uyum sağlamayan ağaçların yerine zeytin ağaçları dikerek geçimini zeytincilikten sağlayan Halim amcanın yüzünü ormancılar güldürdü. Başvurusunu yapan Halim amcanın 30 adet zeytin ağacının nakli de bu proje kapsamında yeni yaşam alanına taşındı. - ANKARA

Halim amcanın ağaçları da onunla birlikte yeni yaşam alanına taşındı
Halim amcanın ağaçları da onunla birlikte yeni yaşam alanına taşındı
Halim amcanın ağaçları da onunla birlikte yeni yaşam alanına taşındı
Halim amcanın ağaçları da onunla birlikte yeni yaşam alanına taşındı
Halim amcanın ağaçları da onunla birlikte yeni yaşam alanına taşındı
Halim amcanın ağaçları da onunla birlikte yeni yaşam alanına taşındı
Halim amcanın ağaçları da onunla birlikte yeni yaşam alanına taşındı
Halim amcanın ağaçları da onunla birlikte yeni yaşam alanına taşındı
Halim amcanın ağaçları da onunla birlikte yeni yaşam alanına taşındı
Halim amcanın ağaçları da onunla birlikte yeni yaşam alanına taşındı
Halim amcanın ağaçları da onunla birlikte yeni yaşam alanına taşındı
Halim amcanın ağaçları da onunla birlikte yeni yaşam alanına taşındı
Halim amcanın ağaçları da onunla birlikte yeni yaşam alanına taşındı
Halim amcanın ağaçları da onunla birlikte yeni yaşam alanına taşındı
Halim amcanın ağaçları da onunla birlikte yeni yaşam alanına taşındı
Halim amcanın ağaçları da onunla birlikte yeni yaşam alanına taşındı
Halim amcanın ağaçları da onunla birlikte yeni yaşam alanına taşındı
Halim amcanın ağaçları da onunla birlikte yeni yaşam alanına taşındı
Halim amcanın ağaçları da onunla birlikte yeni yaşam alanına taşındı
Halim amcanın ağaçları da onunla birlikte yeni yaşam alanına taşındı
Halim amcanın ağaçları da onunla birlikte yeni yaşam alanına taşındı
Halim amcanın ağaçları da onunla birlikte yeni yaşam alanına taşındı
Halim amcanın ağaçları da onunla birlikte yeni yaşam alanına taşındı
Halim amcanın ağaçları da onunla birlikte yeni yaşam alanına taşındı
Halim amcanın ağaçları da onunla birlikte yeni yaşam alanına taşındı
Halim amcanın ağaçları da onunla birlikte yeni yaşam alanına taşındı
Halim amcanın ağaçları da onunla birlikte yeni yaşam alanına taşındı

Orman Genel Müdürlüğü, Yusufeli Barajı, Yusufeli, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Halim amcanın ağaçları da onunla birlikte yeni yaşam alanına taşındı - Son Dakika


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