Halima Aden, Modanisa Modest Fashion Week Kapsamında 20-21 Nisan'da İstanbul'da

Aden'in yanı sıra modest giyim konusunda ulusal ve uluslararası alanda önde gelen 20'den fazla tasarımcının yer alacağı etkinlik 20-21 Nisan tarihlerinde Zorlu PSM'de gerçekleşecek.

İlk olarak 2016 yılında İstanbul'da düzenlenen sektörün öncü etkinliği Modest Fashion Week, Londra (2017), Dubai (2017) ve Jakarta'nın (2018) ardından 'evine' dönüyor. Modanisa.com'un sponsorluğunda düzenlenecek İstanbul Modest Fashion Week süresince modest fashion sektörünün kalbi İstanbul'da atacak. Modest fashion sektöründeki en önemli tasarımcılar, markalar, influencerlar ve tüketicileri bir araya getirerek küresel bir platform oluşturan İstanbul Modest Fashion Week'te ayrıca sektörün en yeni trendleri görücüye çıkacak.

Dünyanın ilk hijabi modeli Halima Aden'in Modanisa'ya özel tasarladığı ve kendi ismi ile çıkardığı bone koleksiyonunun lansmanı da Modanisa İstanbul Modest Fashion Week kapsamında gerçekleştirilecek. Somali asıllı ABD'li model, 2016 yılında katıldığı güzellik yarışmasında moda dünyasının dikkatini çekti ve dünya çapında büyük bir popülarite kazandı. Toplamda 27 parçadan oluşan seçkin Halima Aden x Modanisa koleksiyonu, Aden'in ilk iş birliği olmasının yanı sıra kendi adını taşıyan ilk koleksiyon.

Halima Aden koleksiyonu, İstanbul Modest Fasihon Week'te podyuma çıkacak yirmi iki koleksiyondan biri. Etkinlik, modest giyimin önde gelen markaları ile dünyaca ünlü 20'den fazla tasarımcının heyecan verici buluşmasına ev sahipliği yapacak. En son küresel modest giyim trendlerinin ve 2019 Ramazan koleksiyonlarının sergileneceği İstanbul Modest Fashion Week'te Türk tasarımcılar Nihan Peker, Halil Gül ve Minel Aşk, İngiltere'den Till We Cover ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Rabia Zargarpur, öne çıkan tasarımcılar.

Nihan Peker'in ilk modest koleksiyonu, Halil Gül imzası taşıyan Modanisa'nın ilk modest gelinlik koleksiyonu M Wedding ve sürdürülebilir modest giyimde ön sıralarda yer alan Dubai merkezli Zargarpur'un şık, estetik ve organik kumaşlar ile hazırladığı Rabia Z x Modanisa kapsül koleksiyonu lansmanları da İstanbul Modest Fashion Week kapsamında gerçekleştirilecek.