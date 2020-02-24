Halime Atasoy, il birincisi oldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Halime Atasoy, il birincisi oldu - Son Dakika

Halime Atasoy, il birincisi oldu

6 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Halime Atasoy, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Kütahya il elemelerinde 'Q-Bitz Oyunu'nda il birinciliği elde etti.

Halime Atasoy, il birincisi oldu, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Halime Atasoy, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Kütahya il elemelerinde 'Q-Bitz Oyunu'nda il birinciliği elde etti.


Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasında imzalanan "Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası İş Birliği Protokolü" kapsamında düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Kütahya İl Elemelerinde Cumhuriyet İlkokulunu Alperen Çayır, Ahmet Efe Baran, Halime Atasoy ve Sinem Şen temsil etti.


Yarışmada Halime Atasoy Q-Bitz Oyunu'nda il birincisi olurken, Sinem Şen Equilibrio oyununda il üçüncüsü oldu.


Q-Bitz oyununda il birincisi olan Halime Atasoy, 7-8-9 Nisan tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Türkiye Finallerinde Kütahya'yı temsil edecek.


Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Kütahya il elemelerinde dereceye giren öğrencileri tebrik eden Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, elde ettiği il birinciliği ile Antalya'da düzenlenecek Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Türkiye Finallerinde Kütahya'yı temsil edecek olan Halime Atasoy'a başarılar diledi. - KÜTAHYA

Hisarcık, Türkiye, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:47 Kaynak: İHA
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