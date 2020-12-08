Halının başkentine halı meslek lisesi - Son Dakika

Halının başkentine halı meslek lisesi

08.12.2020 14:52
Halının başkentine halı meslek lisesi, System.String[]

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası kapsamında GAHİB'den mesleki eğitime önemli bir destek geldi.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası kapsamında GAHİB'den mesleki eğitime önemli bir destek geldi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından finanse edilecek 24 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için imzalar atıldı.

Valilikte düzenlenen protokol imza törenine Vali Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"Mesleki eğitimle ilgili önemli protokol"

Vali Davut Gül, törende yaptığı konuşmada, mesleki eğitimle ilgili çok önemli bir protokole imza atılacağını kaydetti.

100. Yılda 100 Hayırsever kampanyası ile Gaziantep'te hayırseverlerin destekleri ile okullar yapmaya çalıştıklarını aktaran Vali Gül, "Bugün de Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ile protokol yapacağız. Öncelikle Ahmet Kaplan başkanımıza, GAİB başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir protokol imzalıyoruz. Bizim eğitimle ilgili sıkıntılarımız var ama mesleki eğitimle ilgili sıkıntılarımız daha fazla. Özellikle son yıllarda yapılan meslek liseleri ile beraber öğrenci sayımız arttı. Bundan sonraki aşamada artan öğrenci sayılarının daha iyi yetiştirilmesi, iyi eğitilmesi ile ilgili bir meselemiz var. Tam bu noktada sektörün işin içerisine koymak, bizzat alanda ihtiyaç olan okullarımıza aktarılmasını sağlamak bu tür protokollerle olacak. Birliğimiz, aynı zamanda okulumuzun finansmanını karşılayarak eğitim öğretime katkı sunmuş oldular. Teşekkür ediyor, birliğimizin bu örnek davranışının yayılmasını arzuluyorum. Burada yetişecek öğrencilerimizin de hem kendileri için hem şehrimiz hem de ülkemiz için hayırlı işlere vesile olmalarını diliyorum" dedi.

"Türkiye'deki dört proje okulundan bir tanesi"

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, okulun Türkiye'deki dört proje okulundan bir tanesi olması sebebiyle özel bir okul olduğunu dile getirerek, "Bugün hayırseverimiz Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ile sanayinin yakınında bulunan Beykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin protokolünü imzalayacağız. Bu okulumuz özel bir okul, bir proje okulu ve Türkiye'deki dört okuldan bir tanesi. Burada dış ticareti önceliğe alacağız. Halının altyapısı ile ilgili istihdam oluşturacağız" şeklinde konuştu.

"Eğitim ve üretim yan yana olmalı"

Toplumun ilerleyebilmesi için eğitim ve üretimin yan yana olması gerektiğini vurgulayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, "Halı bu şehrin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Halı bizim dünyada söz sahibi olduğumuz sektörlerden bir tanesi, ne mutlu bize ki bu alanda da ülkemizin en önemli şehirlerinden bir tanesi Gaziantep. Bu konuda yapılan her türlü yatırım, destek mutlaka yerini bulacaktır. Halıcı arkadaşlarımızı bu girişimden dolayı tebrik ediyorum. Eğitim ve üretim yan yana olmadığı sürece, bu ikisi başarılı olmadığı sürece bir ülkenin, bir toplumun ileriye gitme şansı yoktur. İnşallah biz de bu ikisini bir araya getirerek sadece halıda değil diğer sektörlerde de aynı şeyi yaparak bu toplumu, ülkemizi belirli bir yere taşıyacağız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyor, asıl bu konuya önderlik ettiği için Sayın Valime de teşekkür ediyorum. Hiçbir şekilde yılmadan bu 100 okul projesinde çok ciddi destek sarf ettik, şahsım ve birliğim adına ayrıca teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

"Daha kalifiye yetişmiş çalışanlara ihtiyacımız var"

Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan ise daha kalifiye çalışanlar için eğitimle sanayinin iç içe olması gerektiğinin altını çizerek, "Gelişen ülkelere baktığımızda eğitim ile sanayinin iç içe girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bizim daha kalifiye yetişmiş çalışanlara, mavi yakada, beyaz yakada daha kaliteli çalışanlara ihtiyacımız var. Umarım bu çalışma önümüzdeki yıllarda meyvesini vererek sektöre hem katma değerde hem de verimli iş gücü noktasında çok fazla katkı sağlayacaktır. Bu noktada bize verilen bu imkan için teşekkür ederiz. İnşallah şehrimiz ve sektörümüz için hayırlı olur" İfadelerine yer verdi.

Konuşmalar sonrasında, Şehitkamil İlçesi Beylerbeyi Mahallesinde yapımı devam eden 24 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine nakdi bağış karşılığı hayırsever isminin verileceği ve Gaziantep'in örnek okullarında bir tanesi olarak mesleki eğitime önemli destek sağlayacak okulun protokolü imzalandı. Söz konusu okulun isminin ise GAHİB Halıcılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak anılacağı bildirildi. - GAZİANTEP

Halının başkentine halı meslek lisesi
Halının başkentine halı meslek lisesi
Halının başkentine halı meslek lisesi
Halının başkentine halı meslek lisesi
Halının başkentine halı meslek lisesi

Gaziantep Valiliği, Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Halının başkentine halı meslek lisesi - Son Dakika Ekonomi


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