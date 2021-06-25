Halının değeri 800 bin lira! 6 metrekarelik ipek halı alıcısını bekliyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan mağazalarda bulunan halılar 5 bin lira ile 1 milyon lira arasında satılıyor.

Avanos ilçesinde bulunan bir halı mağazasında satış sorumlusu olarak görev yapan Orhan Akçil, "İpek halılarımız saf ipekten üretiyoruz. İpek halılarımızın özelliklerinden bir tanesi farklı açılardan baktığınızda farklı renk tonunu görürsünüz. Bu fark çok belirgin bir özelliktir. Aynı zamanda ipek halılarımız daha uzun ömürlüdür. Yerli ve yabancı misafirlerimiz bu halılarımızı tercih ediyor. İpek halılarımızda da her bütçeye uygun halılarımızda var. İpek halılarımızın fiyatları 5 bin liradan başlar ve 1 milyona kadar çıkar. Açtığımız saf ipek hereke olup 6 metre karedir. 800 bin lira bir fiyatı var. Çok nadir bir parçadır. Bunun haricinde yine bu tarz halılarımız var. Dünya genelinde çok nadir üretilen halılarımızın fiyatları ise bir milyon ve üzerinde satışa sunuluyor" dedi.

FİYATLAR ÖZELLİĞE GÖRE DEĞİŞİYOR

Mağazada bulunan küçük ebatlı halıların da birbirinden farklı özelliklere sahip olduğunu ifade eden Akçil bu halıların fiyatlarının da özelliklerine göre değiştiğini belirtti. Akçil, "Küçük halılarımızın özelliklerinden bir tanesi de floresan ışığa koyduğumuzda ya da LED ışığa koyduğumuzda çok ince dokunduğu için ışıklarda renk tonlarını çok belirli bir şekilde görebiliriz. Çerçeveli, çerçevesiz, ışıklı veya ışıksız müşterinin isteğine göre hazırlıyoruz. 1 milyonun üzerinde düğümü bulunan halılarımızdan ise bir tanesi 250 bin lira diğeri ise 400 bin liradan alıcısını bekliyor" diye konuştu.

AMERİKALILAR VE JAPONLAR TERCİH EDİYOR

Akçil, Kapadokya'da bulunan ve dünyanın nadide ürünleri arasında yer alan halılara ise en çok ABD ve Japonya'dan gelen misafirlerin tercih ettiğini söyledi.