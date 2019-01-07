Halının Gelecek Stratejisi Belirleniyor

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), sektörün geneli ile ilgili kurum ve kuruluşları bir araya toplayarak hem 2018 yılının değerlendirmesini hem de 2019 yılı ve sonrasına ilişkin planlanan çalışmaları aktarmak üzere bir istişare toplantısı düzenledi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), sektörün geneli ile ilgili kurum ve kuruluşları bir araya toplayarak hem 2018 yılının değerlendirmesini hem de 2019 yılı ve sonrasına ilişkin planlanan çalışmaları aktarmak üzere bir istişare toplantısı düzenledi. GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, "Şu an makine halısında 1,5 milyar dolarlık ihracat ve 40 bin civarında bir istihdamla dünyada en önemli üretim merkeziyiz, Temel hedefimiz ise bulunduğumuz zirvede kalıcı hale gelmektir" dedi.



Makine Halıcılığının geleceğinin tartışıldığı ve yeni yol haritasının belirlendiği toplantıya GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan başkanlık yaparken gerçekleştirilen halı istişare toplantısına TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer, İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Necip Kafadar GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ile Gaziantepli halı üreticileri ve ihracatçıları büyük ilgi gösterdi. GAHİB Başkanı Kaplan, 2018 yılı içerisinde sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda, sektörün ortak sorunlarını tespit ettiklerini belirterek, "Gaziantep'in en önemli sektörü olan olarak şehir ve ülke dinamikleri açısından mevcut konumu korumak çok önemlidir. Çok sayıda firma ve çok sayıda çalışan bu sektörde faaliyet göstermektedir. Sektör bu şehre ciddi katkı sağlamaktadır. Gaziantep'in üretim ve istihdam açısından yükünü önemli ölçüde halı sektörü sırtlanmıştır. Bu sektörde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk doğrudan şehir ve ülke ekonomisine yansıyacaktır. Bu amaçla dünya pazarlarında elde edilen konumun muhafaza edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla çeşitli çalışma komisyonlar oluşturduk. Çok ciddi danışmanlık hizmetleri almaya başladık. 2018 yılını sektörün gelecek 4 yılını planlamak amacıyla çalışmalarla geçirdik. 2019 yılı bu çalışmaların aksiyona dönüşeceği oldukça hareketli bir yıl olacaktır" ifadelerini kullandı.



Halıda millileşme hamlesi



Halı sektörünün yüzde 70 civarında dışa bağımlı bir sektör olduğunu belirten Başkan Kaplan, dışa bağımlılığı azaltmak için Millileşme Komisyonunu kurduklarını, hammadde, makine, yedek parça ve yazılım konusunda dışa bağımlılığı azaltmak için Gaziantep Üniversitesi ile işbirliği halinde çalıştıklarını açıkladı. Yürütülecek çalışmalar ile bu bağımlılığı biraz da olsa azaltabilmeyi hedeflediklerini belirtti.



Halı laboratuarı şart



Gaziantep'in dünya makine halısı üretim merkezi olmasına rağmen, sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak bir laboratuvarın olmamasının büyük eksiklik olduğunu kaydeden Kaplan, "Sektörümüzün kümelendiği ve üretim-ihracat hacmi olarak söz sahibi olduğumuz şehrimizde, ihtiyaç duyduğumuz test ve laboratuvar ihtiyacını şehir dışında giderebiliyoruz. Yerelde TSE, OSB, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu MYO ile ayrıca ilgili bakanlıklar düzeyinde girişimlerde bulunmaktayız. TÜBİTAK ile de temasa geçerek test ve laboratuvar ihtiyaçlarımızın önemli bir kısmını şehrimizde yapabilmek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



Ortak satın alma komisyonu



Başkan Kaplan, sektörün üretimde kullanılan kaynaklar açısından dışa bağımlı olduğu ve hammaddelerin bir kısmının temininde, toplu pazarlık etmekten kaynaklanacak gücü doğru kullanılabilmek amacıyla, ortak satın alım operasyonlarını yürütecek bir yapı kurguladıklarını, birlikte hareket edildiğinde önemli rekabet avantajlarına kavuşulacağına inandıklarını belirtti.



Alacakların takibi işlemleri



Sorunlu yurt dışı alacaklarının çözümü için ayrıca bir komisyon kuruldu. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği koordinasyonunda Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Halıcılar Odası, özel sektör temsilcileri ve özel bir hukuk bürosu yetkilisinden oluşan Alacak Komisyonunca uygulamaya ilişkin bir prosedür yayımladı. Hem alacaklının hem de borçlunun mağdur edilmesinin engellenmesinin amaçlandığını belirten Başkan, "Bu kapsamda öncelikle borçlu firma ile irtibat kuracağız ve borcunu ödemesi veya geçerli bir açıklama yapması konusunda resmi yazı ile uyaracağız. Eğer sorun iki firma arasında çözülemez ve devam ederse Alacak Komisyonu olarak olayı inceleyecek ve Arabulucu olmaya çalışacağız. Eğer sorunun yabancı firmadan kaynaklandığı anlaşılır ve sorun çözülemez ise o ülkedeki Büyükelçiliğimiz, Konsolosluğumuz, Ticaret Müşavirliğimiz gibi dış temsilciliklerimiz ve o ülkedeki ilgili Bakanlık, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi kurum ve kuruluşlara konuya dair bilgi yazıları göndereceğiz. Burada önemli olan ihracatçının hakkını bütün platformlarda savunabilmektir." dedi.



Eğitim ve bilgilendirme çalışmaları



Sektörün ihtiyaç duyduğu personelleri yetiştirmek, sektörde nitelikli personel açığını kapatmak, Üniversite-Sanayi iş birliğini güçlendirmek, meslek liseleri ve üniversitelerde ilgili bölümlerin açılması, var olan bölümlerin donanım, yazılım ve müfredat olarak sektöre cevap verebilecek şekilde güncelleştirilmesi konularında çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda meslek lisesi öğrenci ve mezunlarına yönelik mavi yakalı eğitimleri, yüksekokul ve üniversite mezunlarına yönelik beyaz yakalı eğitimleri ve sektörde halihazırda istihdam edilmekte olan personelin niteliğini geliştirici eğitim ve bilgilendirme programları uygulanmakta ve yenileri başlatılacaktır.



Tasarım yarışması ve tasarım günleri etkinliği



Sektörün tasarımcı ihtiyacının giderilmesi amacıyla Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu MYO işbirliğinde düzenlenen tasarım yarışmalarına devam edilecektir. Yarışmanın final törenini de kapsayacak şekilde Tasarım Günleri etkinlikleri organize edilecektir. Bu etkinlik kapsamında; sektörün dinamikleri, trendleri, hedef ülkelerdeki renkler, tasarımlar, dizaynlar gibi konularda alanında uzman konuşmacılar ve ünlü kişilerin söyleşilerinden ve çeşitli etkinliklerden oluşacak 3 günlük bir organizasyon düzenlenecektir. Gaziantep'te tasarımla ilgili çalışmalara yön verecek sektörün profesyonelleri tarafından yönlendirilen bir tasarım derneği kurulacaktır.



Sektörel strateji ve eylem planı



Yürütülen ve planlanan bütün çalışmalara dayanak olmak üzere çok ciddi bir çalışma başlattıklarını açıklayan başkan Kaplan, "Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği olarak 2018 yılında yürütülen hazırlık çalışmaları neticesinde uluslararası bir danışmanlık firması ile beraber bir çalışma başlattık. 4 ay sürecek yoğun bir çalışma neticesinde Makine Halısı Strateji Raporunu ortaya koyacağız. Bu kapsamda sektörün mevcut durumunu, rakip ülkeleri ve hedef ülkeleri detaylı bir şekilde analiz edeceğiz. Sektörün geneli ile istişare ederek gelecek hedefleri belirleyeceğiz. Bu hedeflere yönelik somut uygulama adımlarından oluşacak eylem planı hazırlanacaktır. Bu çalışmayı sektörümüzdeki firmalar ve değer zinciri içerisindeki diğer kurum/kuruluşlarla işbirliği içerisinde hazırlayacağız. Sonuçlarını yine hem bütün firmalarımızla hem de yerel ve ulusal kurum/kuruluşlar ile paylaşacağız. Bu çalışma önümdeki 4 yılda yürütülecek faaliyetlerimizin detaylı zaman ve içerik planlarından oluşacaktır" ifadelerini kullandı.



Hedef ülkelere heyet organizasyonları



Sektörün içinde bulunduğu yoğun iç rekabeti azaltmak amacıyla potansiyeli olan yeni pazarlar araştıracaklarını aktaran Kaplan, "2019 yılı hedef ülkelerimiz olarak Meksika, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Malezya, Endonezya, Singapur, Japonya ve Güney Kore belirlenmiştir. Öncelikle detaylı analizler ve yerinde pazar araştırması yöntemi ile bu ülkeleri araştıracağız, tüketici trendleri, rakip ülkeler ve dağıtım kanalları incelenecektir. Sonuçlar sektörün genelinin katılımı ile yapılacak toplantılarda paylaşılacaktır. Sonrasında ilgilenen firmalarla birlikte bu ülkelere yönelik fuar katılımları, sektörel heyet organizasyonları ve ikili iş görüşmeleri organize edilecektir. Ayrıca bu ülkelere yönelik sektörel tanıtım faaliyetleri kurgulanacaktır" diye konuştu.



Zamanı doğru kullanarak doğru ülkelere yöneleceğiz



Halı ihracatçılarının sorularını ve görüşlerini de dinleyen Başkan Kaplan, yapılan ve planlanan çalışmalar ile genel amaçlarının, imkan ve zamanı doğru değerlendirip, doğru planlar ve doğru operasyonlar ile potansiyeli yüksek olan ülkelerdeki Türk firmalarının varlığını güçlendirebilmek olduğuna değindi. Katılımcıların söz alarak yaptıkları değerlendirmelerde, yürütülen ve planlanan çalışmalardan oldukça etkilendikleri ve takdir dolu ifadeler kullandığı görülürken sektör içerisinde yer alan firmaların aktif olarak katkı ve katılımları sayesinde geleceğin aydınlık olduğu konusunda bir mutabakat oluşmuştur. Gaziantep Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İpekyolu Kalkınma Ajansı yetkilileri de toplantının sonunda söz alarak yürütülen ve planlanan çalışmaların oldukça organize, doğru ve planlı yürütülmekte olduğunu, bu konuda Türkiye'de yürütülen örnek bir çalışma olacağına inandıklarını, temsil ettikleri kurumların da bu çalışmada üzerlerine düşen görevi eksiksiz bir şekilde yapacaklarını vurguladılar. - GAZİANTEP

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