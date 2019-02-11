Halinize Şükretmenizi Sağlayacak Dünyanın En Şanssız İnsanları
2 gün önce
Her insan şanslı doğmuyor, bazen biz de şanssızız diye isyan etsek de bu adamların halini görünce hepimizin biraz olsun; OH BE İYİ Kİ BENİM BAŞIMA GELMEDİ diyeceğini düşünüyorum.
Her insan şanslı doğmuyor, bazen biz de şanssızız diye isyan etsek de bu adamların halini görünce hepimizin biraz olsun; OH BE İYİ Kİ BENİM BAŞIMA GELMEDİ diyeceğini düşünüyorum. Şans konusunda hepimizden daha fakir olan bu arkadaşlara ne diyelim bol şans hiç sanmıyorum ama.
Şanssız İnsanlar
Az dökecekti
Kroşeyi yedi şanssız
Let me take a selfie derken kotu yırtılmış
Sepetin altı çıktı kaç yumurta kalır
Bisikleti bağlamıştı oysa
Karavanla tatil keyfi
EROS
*Golf oynamayı seviyor
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:45
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