Son Dakika Haberleri: Halinize Şükretmenizi Sağlayacak Dünyanın En Şanssız İnsanları

Halinize Şükretmenizi Sağlayacak Dünyanın En Şanssız İnsanları

2 gün önce

Her insan şanslı doğmuyor, bazen biz de şanssızız diye isyan etsek de bu adamların halini görünce hepimizin biraz olsun; OH BE İYİ Kİ BENİM BAŞIMA GELMEDİ diyeceğini düşünüyorum.

Halinize Şükretmenizi Sağlayacak Dünyanın En Şanssız İnsanları, System.String[]
Her insan şanslı doğmuyor, bazen biz de şanssızız diye isyan etsek de bu adamların halini görünce hepimizin biraz olsun; OH BE İYİ Kİ BENİM BAŞIMA GELMEDİ diyeceğini düşünüyorum. Şans konusunda hepimizden daha fakir olan bu arkadaşlara ne diyelim bol şans hiç sanmıyorum ama.

Şanssız İnsanlar


Az dökecekti



Kroşeyi yedi şanssız



Let me take a selfie derken kotu yırtılmış



Sepetin altı çıktı kaç yumurta kalır



Bisikleti bağlamıştı oysa



Karavanla tatil keyfi



EROS



*Golf oynamayı seviyor

Kaynak: TheGeyik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:45 

Kültür Sanat
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