Dünya ve Avrupa Kick Boks şampiyonu, Muaythai ve Kick Boks Milli Takım Antrenörü Halis Avşar, Spor Arena'nın Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu ve çarpıcı yorumlarda bulundu.



İşte Halis Avşar'ın açıklamaları;



Yoğunluğumuz devam ediyor. Uzaktan eğitimlerimiz devam ediyor. Antrenmanları evde yapıyoruz ancak bazen salonu açıyorum. Gitmem gerekebiliyor. Genelde evdeyiz. İstanbul şampiyonasını bitirdiğimizden beri yaklaşık 2 aydır evdeyiz. Evde olmak beni mutlu ediyor. Hiç kendime zaman ayırmıyordum. Uzaktan eğitim programlarımız devam ediyor. Türkiye Muaythai Federasyonu olarak uzaktan eğitimle haftada 2-3 gün antrenman yaptırıyoruz. Evde ne kadar yaparsak yapalım elbette spor salonu gibi olmuyor. Yalnızca vücut dağılmıyor. Dayanıklılığınızı, kondisyonunuzu evde artıramazsınız. Parka çıkmak yasak, parkurlar ve tüm tesisler kapalı. Bu konuyla ilgili arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Evde ip atlayamazsınız. Bir sporcum tüm avizeleri yıkmış, alttaki komşuyu rahatsız ediyor. Evdeki çalışmalar asla salondaki gibi olmuyor.



MUAYTHAİ İÇİN ÖNEMLİ



Muaythai sporcularımızla karantinadan sonra kamp yapmamız gerekiyor. Evde egzersiz yaparak ancak kütlenizi koruyabilirsiniz. Evde damacanayla çalışabilirsiniz, kendinizi güçlendirebilirsiniz. Squat yapmak çok önemli, Muaythai için de önemlidir. Şebnem Hanım da bizim antrenörlerimizden, hem federasyon basın kuruluşu hem İstanbul basın kuruluşu başkanımız ve iyi bir sporcumuz. Kendisi çok değer verdiğimiz bir insan. Çok iyi bir antrenör ve iyi bir dinleyici"



BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ GÜÇLÜ OLUYOR



Sayın Bakanımız ve tüm federasyon başkanları görüşme yaptı. İlk etapta salonda belli sayıda sporcu çalışabilecek. Salona girişlerde de önlemler alınacak. Şu ana kadar sporcularımızdan 3 kişide koronavirüs tespit edildi ve bu hastalığı normal grip gibi atlattılar. Sporcuların bağışıklık sistemi çok güçlü oluyor. Benim salonumda dezenfekten hep vardı. Koronavirüsten önce de vardı.



ÖNLEMLERİMİZİ İYİ ALIYORUZ



Öncelikle bizim bu virüsü bitirmemiz lazım. Ülke olarak önlemimizi çok iyi alıyoruz. Avrupa ülkelerini görüyoruz ve ciddi sıkıntılar yaşıyorlar.



MADDİ YARDIMDA BULUNULACAK



Gençlik ve Spor Bakanlığı spor kulüplerine kira yardımında bulunacak. Bunu da nakit olarak verecekler ve burada aktif olan ile olmayan spor kulüplerini ayıracaklar.



AÇILMASINA KARŞIYIM



Ben şu an spor salonlarının açılmasına karşıyım. Tedbirler alınarak 1 ay sonra açılmasını isterim. Ancak şu an açarsak sorun yaşayabiliriz. Hijyen çok önemli. Buna önem vermemiz gerkeiyor. Biz temas sporu yapıyoruz. Öncelik olarak özel sporcuları, milli sporcuları çalıştırabilirsiniz. Salonlarda da maksimum 10 kişi olmalı.



SEVGİ, SAYGI VE DİSİPLİN ÇOK ÖNEMLİ



Bizde önce sevgi, saygı ve disiplin çok önemli. Bunları yapamazsınız başarılı olamazsınız. Ancak kesinlikle bir hedefiniz olacak. Çalışmalarınız, eğitmenleriniz, psikolojik destek çok önemli. Başarının sırrı antrenman, antrenman ve disiplinli antrenmandır.



SPORU HAYATIMDAN ÇIKARMADIM



Benim 3 tane spor kulübüm var. Ancak aktif olarak Halis Avşar Spor Kulübü'nü kullanıyorum. 10 yıldır çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul, Bakırköy ve Yeşilköy'de var. Sayısız antrenör yetiştirdim. Üniversitelere sporcu veriyorum. 3 üniversiteyle çalışıyorum. Spora 11 yaşımda başladım. Dayımı örnek alarak başladım. Bugüne kadar sporu hayatımdan hiç çıkarmadım.



KORONAVİRÜS SEBEBİYLE İLGİ ARTACAK



Koronavirüs sebebiyle spor salonlarımıza çok ilgi olacak. İnsanlar sporcuların ne kadar sağlıklı olduğunu gördü. Eğitmenlerin rolü çok önemli. Yeni başlayan arkadaşlar evde tek başına çalışmamalı. Yanlış bir hareketle sakatlanabilirler.



KOMPLEKS AÇMAK İSTİYORUM



Birçok hedefime ulaştım. Büyük bir kompleks açmak istiyorum. İçinde antrenman salonları, spor salonları, kafelerin, restoranların olduğu gibi tesis yapmak istiyorum. İnşallah bunu yapabilirim.



HALİS AVŞAR İLE KISA KISA



AKTİF SPORCULUK MU ANTRENÖRLÜK MÜ?



Antrenörlük.



EN UNUTULMAZ MAÇINIZ?



Patrice Quarteron



MIKE TYSON MI MUHAMMED ALİ Mİ?



Duygusal olarak Muhammed Ali. Ancak Mike Tyson iyi.



ANTHONY JOSHUA MI FLOYD MAYWEATHER MI?



Floyd Mayweather



ASLA YAPAMAM DEDİĞİNİZ SPOR DALI?



En zoru Muaythai. Başta da söyledim yapamayacağınız hiçbir şey yoktur.



MUAYTHAİ Mİ KICK BOKS MU?



Muaythai



DÖVÜŞ SPORLARINDA YETENEK Mİ ÇALIŞMAK MI ÖNEMLİ?



Yetenek çok önemli.



TAKTİK Mİ DAYANIKLILIK MI DAHA ÖNEMLİ?



Dayanıklılık