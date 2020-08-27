Halis Karataş: 1 Eylül'den itibaren 1 ay boyunca at binmeme kararı aldım

İşte Halis Karataş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar...

"Biraz önce yaptığım açıklamaları her ne kadar tüm samimiyetimle yapmış olsam da ayrıca aldığım bazı kararları paylaşmak isterim. Beni Halis Karataş yapan, bana başarılı bir kariyer sağlayan atlara olan sevgim, bugüne kadar bu eşsiz canlılara yapılan tüm kötü muamelelere isyan etmeme neden olmuştur.

Bu nedenle bugün can acısıyla da olsa bir ata kötü muamele edenin ben olmam karşısında son derece üzgünüm ki 33 senelik kariyerim boyunca atlara ne kadar kollayıcı ve üzmeden bindiğimin herkes tarafından bilindiğine de eminim. Bu nedenle pazar günü yapılacak Gazi Koşusunda at binip binmemeyi bile sorguladım. Ancak yakın çevrem tarafından Kahraman Ekürisinin yarışa 3 gün kala jokeysiz kalmasının onlara büyük bir haksızlık olacağına ikna edildim.

Bunun yarışta at binmek için bir bahane olduğu da düşünülmesin lütfen. Bu konudaki samimiyetimi göstermek için de eğer dereceye girersem Gazi Koşusundan kazanacağım montu Hayvanları Koruma Derneklerine bağışlayacağımı söylemek isterim. Ayrıca bana verilecek cezayı beklemeden 1 Eylül'den itibaren de 1 ay boyunca at binmeme kararı aldım. Bu süre zarfında kendimle yüzleşip, beni böyle bir hatayı yapmaya sevk eden şeyin ne olduğunu bulmayı umuyorum."