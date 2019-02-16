Son Dakika Haberleri: Halis Karataş, Dubai'de Mahsur Kaldı

Halis Karataş, Dubai'de Mahsur Kaldı

45 dakika önce

Perşembe akşamı Good Curry isimli atla start alan ve Dubai Meydan yarışında 4. Olan 'Sihirbaz' lakaplı şampiyon jokey Halis Karataş ilgililerin yanlış vize alması nedeniyle Dubai'de mahsur kaldı.

Halis Karataş, Dubai'de Mahsur Kaldı, System.String[]
Perşembe akşamı Good Curry isimli atla start alan ve Dubai Meydan yarışında 4. Olan 'Sihirbaz' lakaplı şampiyon jokey Halis Karataş ilgililerin yanlış vize alması nedeniyle Dubai'de mahsur kaldı.

Dubai'ye çalışma vizesi yerine çalışma izini alarak girdiği için havalimanında uçağa binemeyen Karataş, büyükelçiliğin çabalarına rağmen hafta sonu tatiline denk geldiği için sorun çözülemedi.

Ünlü jokeyin üst düzey bir müdahale gerçekleşmezse ancak pazartesi günü Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Cumartesi günü İstanbul'da üç yarışta at binmek için deklere olan usta jokeyin yerine komiserler kurulunun belirlediği jokeyler at binecek.

Aynı gün Dubai World Cuo Karnavalı'da Perilina isimli dişi ata binen ve yarışta üçüncü olan diğer jokey Selim Kaya ise sorunsuz bir şekilde İstanbul'a döndü. 

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Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:15 

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