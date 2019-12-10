Son Dakika Haberleri: Halis Özkahya, CFR Cluj-Celtic maçını yönetecek
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Halis Özkahya, CFR Cluj-Celtic maçını yönetecek

6 saat önce

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Romanya'nın CFR Cluj ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında 12 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu müsabakasını yönetecek.

Halis Özkahya, CFR Cluj-Celtic maçını yönetecek, System.String[]

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Romanya'nın CFR Cluj ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında 12 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Cluj-Napoca şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda TSİ 20.55'te başlayacak müsabakada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Halis Özkahya, Romanya, Celtic, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:04 Kaynak: AA
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