Halis Özkahya Düdük Çalacak
32 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turunda yarın Kayserispor ile Akhisarspor arasında oynanacak olan ilk maçın hakemi belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası
son 16 Turunda yarın Kayserispor
ile Akhisarspor arasında oynanacak olan ilk maçın hakemi belli oldu.
Yarın Kayseri Kadir Has
Stadyumunda saat 16.00'da oynanacak olan Kayserispor ile Akhisarspor arasında oynanacak olan ilk maçı İzmir
Bölgesinden Halis Özkahya
yönetecek.
Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem
Satman ve Ata Yıldırım yapacak. Maçın 4.Hakemi Tugay Kaan
Numanoğlu. Halis Özkahya bu sezon Kayserispor ve Akhisarspor'un ilk maçını yönetecek.
Halis Özkahya, 23 Kasım 2018 tarihinde oynanan Spor Toto Süper Lig karşılaşmasında Galatasaray
ile Atiker Konyaspor
maçında VAR hakemi olarak görev yapmıştı. Galatasaray-Atiker Konyaspor maçından sonra Halis Özkahya'ya ligde ve kupada maç vermedi. MHK tarafından ligde ve kupadan maç verilemeyen Özkahya'ya 1,5 ay aradan sonra Merkez Hakem Kurulu
(MHK) kupa maçı verdi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:37 Kaynak: İHA
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