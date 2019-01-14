Son Dakika Haberleri: Halis Özkahya Düdük Çalacak

Halis Özkahya Düdük Çalacak

32 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turunda yarın Kayserispor ile Akhisarspor arasında oynanacak olan ilk maçın hakemi belli oldu.

Halis Özkahya Düdük Çalacak, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turunda yarın Kayserispor ile Akhisarspor arasında oynanacak olan ilk maçın hakemi belli oldu.

Yarın Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 16.00'da oynanacak olan Kayserispor ile Akhisarspor arasında oynanacak olan ilk maçı İzmir Bölgesinden Halis Özkahya yönetecek.

Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Ata Yıldırım yapacak. Maçın 4.Hakemi Tugay Kaan Numanoğlu. Halis Özkahya bu sezon Kayserispor ve Akhisarspor'un ilk maçını yönetecek.

Halis Özkahya, 23 Kasım 2018 tarihinde oynanan Spor Toto Süper Lig karşılaşmasında Galatasaray ile Atiker Konyaspor maçında VAR hakemi olarak görev yapmıştı. Galatasaray-Atiker Konyaspor maçından sonra Halis Özkahya'ya ligde ve kupada maç vermedi. MHK tarafından ligde ve kupadan maç verilemeyen Özkahya'ya 1,5 ay aradan sonra Merkez Hakem Kurulu (MHK) kupa maçı verdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:37 Kaynak: İHA

Kayseri, Türkiye Kupası, Kayserispor, Halis Özkahya, Spor
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