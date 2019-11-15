Son Dakika Haberleri: Halis Özkahya, EURO 2020 Elemeleri'nde görev
Son Dakika Spor Halis Özkahya, EURO 2020 Elemeleri'nde görev - Son Dakika Spor

Halis Özkahya, EURO 2020 Elemeleri'nde görev

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, UEFA tarafından görevlendirilen Özkahya'nın 18 Kasım Pazartesi günü başkent Vaduz'daki Rheinpark Stadı'nda oynanacak karşılaşmada düdük çalacağı aktarıldı.

Halis Özkahya, EURO 2020 Elemeleri'nde görev, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, UEFA tarafından görevlendirilen Özkahya'nın 18 Kasım Pazartesi günü başkent Vaduz'daki Rheinpark Stadı'nda oynanacak karşılaşmada düdük çalacağı aktarıldı.


Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Ceyhun Sesigüzel'in yapacağı müsabakada dördüncü hakemlik görevini Hüseyin Göçek'in üstleneceği kaydedildi.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:37 
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