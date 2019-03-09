Son Dakika Haberleri: Halis Özkahya ile 21. Kez

Halis Özkahya ile 21. Kez

43 dakika önce

Süper Lig hakemi Halis Özkahya, yarın 21. kez Rizespor ve Kayserispor'un maçında düdük çalacak.

Halis Özkahya ile 21. Kez, System.String[]
Süper Lig hakemi Halis Özkahya, yarın 21. kez Rizespor ve Kayserispor'un maçında düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasında Rize'de oynanacak Çaykur Rizespor- İstikbal Mobilya Kayserispor arasında oynanacak maça atanan hakem Halis Özkahya, ilk kez iki takım arasındaki bir müsabakada düdük çalacak. Ancak İstanbul Bölgesi hakemi, bugüne kadar iki takımın da 20'şer kez maçını yönetti. Halis Özkahya'nın yönettiği bu 20 müsabakada ev sahibi ekip 4 galibiyet 4 beraberlik 12 yenilgi aldı. Halis Özkahya, son olarak bu sezon Rizespor'un sahasında 1-1 berabere kaldığı Antalyaspor maçını yönetti. Halis Özkahya'nın yönettiği Rizespor maçları:

Ç.Rizespor-Antalyaspor 1-1

Ç.Rizespor-Antalyaspor 1-2

Ç.Rizespor- Galatasaray 1-1

Konyaspor-Ç.Rizespor 2-1

Ç.Rizespor- Kasımpaşa 0-1

Konyaspor-Ç.Rizespor 3-1

Sivasspor-Ç.Rizespor 2-1

Ç.Rizespor-Kasımpaşa 1-3

Erciyesspor-Ç.Rizespor 0-3

Ç.Rizespor- Gaziantep 0-1

Ç.Rizespor- Karabükspor 0-1

Elazığspor-Ç.Rizespor 1-0

Ç.Rizespor-Antalyaspor 1-2

Ç.Rizespor-Konyaspor 2-0

Orduspor-Ç.Rizespor 4-0

Ç.Rizespor- Giresunspor 1-0

Manisaspor-Ç.Rizespor 1-1

Ç.Rizespor-Konyaspor 2-2

Beşiktaş-Ç.Rizespor 3-2

Osmanlıspor-Ç.Rizespor 1-2

Diğer yandan Halis Özkahya'nın yönettiği 20 maçta İstikbal Mobilya Kayserispor, 4 galibiyet 5 beraberlik 11 yenilgi aldı. Halis Özkahya, sarı kırmızılı takımın bu sezon Türkiye Kupası'nda sahasında 2-1 yenildiği Akhisarspor maçını yönetmişti. Halis Özkahya'nın yönettiği Kayserispor maçları:

Kayserispor-Akhisarspor 1-2

Konyaspor-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Akhisarspor 2-2

Galatasaray-Kayserispor 4-1

Kayserispor-Konyaspor 2-1

Gençlerbirliği-Kayserispor 2-1

M.Başakşehir-Kayserispor 1-0

Elazığspor-Kayserispor 3-0

Beşiktaş-Kayserispor 3-1

Kayserispor- Eskişehir 2-2

Kayserispor-Gaziantep 1-1

Kayserispor- Ankaragücü 3-0

Trabzonspor-Kayserispor 2-1

Beşiktaş-Kayserispor 4-2

Galatasaray-Kayserispor 4-1

Antalyaspor-Kayserispor 2-1

Kayserispor-Trabzonspor 1-1

Fenerbahçe-Kayserispor 1-4

Konyaspor-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Konyaspor 2-1 - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:09 Kaynak: İHA

Rizespor, Kayserispor, Halis Özkahya, Spor
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