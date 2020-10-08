Halis Özkahya, Rusya - İsveç maçını yönetecek
08.10.2020 12:02
FIFA kokartlı hakemlerden Halis Özkahya, Rusya ile İsveç takımları arasında bugün CSKA Stadyumu'nda oynanacak özel maçta düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakemlerden Halis Özkahya, Rusya ile İsveç takımları arasında bugün CSKA Stadyumu'nda oynanacak özel maçta düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "FIFA kokartlı hakemlerimizden Halis Özkahya, Rusya ile İsveç takımları arasında 8 Ekim 2020 Perşembe günü oynanacak özel maçı yönetecek. Rusya'nın Moskova şehrindeki Arena CSKA Stadyumu'nda saat 19.15'te başlayacak müsabakada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy yapacak" denildi.
(İHA)
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