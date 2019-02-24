Halis Özkahya Var Kontrolü İstedi
1 saat önce
Medipol Başakşehir-Bursaspor maçının hakemi Halis Özkahya, VAR'ın kontrol edilmesini istedi.
Medipol Başakşehir- Bursaspor
maçının hakemi Halis Özkahya
, VAR'ın kontrol edilmesini istedi.
Medipol Başakşehir-Bursaspor maçının hakemi Halis Özkahya, VAR Sistemi'nin incelenmesini istedi. Halis Özkahya, dördüncü hakem Koray Gençerler
ve müsabaka temsilcisi ile konuşarak VAR merkezinden VAR sisteminin durumunu öğrenmek istedi. VAR merkezi ile konuşan temsilciler, hakem Özkahya'ya son durumu iletti. Maçın başlama saatine kadar da son kontroller devam edecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:41 Kaynak: İHA
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