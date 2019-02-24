Son Dakika Haberleri: Halis Özkahya Var Kontrolü İstedi

Halis Özkahya Var Kontrolü İstedi

1 saat önce

Medipol Başakşehir-Bursaspor maçının hakemi Halis Özkahya, VAR'ın kontrol edilmesini istedi.

Halis Özkahya Var Kontrolü İstedi, System.String[]
Medipol Başakşehir- Bursaspor maçının hakemi Halis Özkahya, VAR'ın kontrol edilmesini istedi.

Medipol Başakşehir-Bursaspor maçının hakemi Halis Özkahya, VAR Sistemi'nin incelenmesini istedi. Halis Özkahya, dördüncü hakem Koray Gençerler ve müsabaka temsilcisi ile konuşarak VAR merkezinden VAR sisteminin durumunu öğrenmek istedi. VAR merkezi ile konuşan temsilciler, hakem Özkahya'ya son durumu iletti. Maçın başlama saatine kadar da son kontroller devam edecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:41 Kaynak: İHA

Bursaspor, Başakşehir, Halis Özkahya, Spor
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