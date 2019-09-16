Son Dakika Haberleri: Halis Özkahya'ya UEFA'dan görev
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Halis Özkahya'ya UEFA'dan görev

1 saat önce

FIFA kokartlı hakemlerden Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda oynanacak olan Wolfsburg-Olexandriya maçında görev alacak.

Halis Özkahya'ya UEFA'dan görev, System.String[]

FIFA kokartlı hakemlerden Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda oynanacak olan Wolfsburg-Olexandriya maçında görev alacak.


UEFA, FIFA kokartlı Halis Özkahya'ya Avrupa Ligi'nde görev verdi. TFF'den yapılan açıklamaya göre Özkahya, Almanya'nın VfL Wolfsburg ile Ukrayna'nın Olexandriya takımları arasında 19 Eylül 2019 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu müsabakasını yönetecek.


Almanya'nın Wolfsburg şehrindeki Volkswagen Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. - İSTANBUL

Halis Özkahya, Wolfsburg, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:43 Kaynak: İHA
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