Halısahalar 4 Ağustos'ta açılıyor - Son Dakika

Halısahalar 4 Ağustos'ta açılıyor

Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye'de alınan tedbirler doğrultusunda Mart ayında kapanan halısahaların, 4 Ağustos tarihinde tekrar hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye'de alınan tedbirler doğrultusunda Mart ayında kapanan halısahaların, 4 Ağustos tarihinde tekrar hizmet vermeye başlayacağı bildirildi. Covid-19 salgını dolayısıyla Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında Mart ayında kapanan halı sahaların, kontrollü sosyal hayata geçilmesiyle tekrar açılacağı bildirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın il müdürlüklerine gönderdiği talimatla halısahaların gerekli tedbirlerin alınarak 4 Ağustos tarihinde faaliyete geçeceği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde halısaha işletmecileri kentte düzenledikleri basın toplantısında tesislerin tekrar faaliyete geçirilmesini istemişti. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 11:18

Kaynak: İHA

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