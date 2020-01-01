Halisçelik itfaiyecilerin sorunlarını dinledi - Son Dakika
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Halisçelik itfaiyecilerin sorunlarını dinledi

6 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, yılbaşı gecesi itfaiyecileri ziyarete ederek sorunlarını dinledi.

Halisçelik itfaiyecilerin sorunlarını dinledi, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, yılbaşı gecesi itfaiyecileri ziyarete ederek sorunlarını dinledi.


Halisçelik, herkes yeni yıla evinde ya da bir eğlence mekanında girmeye hazırlanırken vatandaşın mal ve can güvenliğini korumak için 24 saat boyunca ayakta kalacak olan itfaiyecileri ziyaret etti. Yılbaşı gecesi boyunca çalışacak olan ekibi bir araya toplayan Halisçelik, onların sorunlarını dinleyip çözüm önerilerini sundu.


Halisçelik, itfaiye ekibinin çok kutsal bir görev yaptığını herkes eğlenirken onların vatandaşın can ve mal güvenliği için hiç uyumadan 24 saat görevi başında olduğunu söyledi.


Ergül Halisçelik, ayrıca Adana'da bir hafta etkili olan yağışta gece-gündüz demeden çalışarak vatandaşları mahsur kaldıkları yerden sırtında taşıyarak kurtaran itfaiyecilere de teşekkür etti. - ADANA

Yılbaşı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:12 Kaynak: İHA
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