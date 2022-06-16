Halısı 5. kattan tellerin üzerine düştü, yardımına belediye personeli koştu - Son Dakika
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Halısı 5. kattan tellerin üzerine düştü, yardımına belediye personeli koştu

16.06.2022 19:27
Halısı 5. kattan tellerin üzerine düştü, yardımına belediye personeli koştu

Kocaeli'de balkona asılan halı, 5. kattan telefon kablosunun üzerine düştü.

Kocaeli'de balkona asılan halı, 5. kattan telefon kablosunun üzerine düştü. Halısı düşen kadının yardımına ise belediye personeli yetişti.

Dilovası ilçesinde bulunan bir binanın 5. katında yaşayan kadın, yıkadığı halısını kuruması için balkonuna astı. Bir süre sonra halısını balkonda göremeyen kadın, aşağıya baktığında halıyı telefon kablosunda asılı halde gördü. Kendi imkanlarıyla halısını alamayan kadın, o sırada yoldan geçen Dilovası Belediyesi'ne ait çöp toplama kamyonunun şoföründen yardım istedi. Kadının isteğini geri çevirmeyen personel, halıyı kablonun üstünden indirerek, sahibine teslim etti.

(Emrah Dursun - İHA)

Halısı 5. kattan tellerin üzerine düştü, yardımına belediye personeli koştu
Halısı 5. kattan tellerin üzerine düştü, yardımına belediye personeli koştu
Halısı 5. kattan tellerin üzerine düştü, yardımına belediye personeli koştu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Halısı 5. kattan tellerin üzerine düştü, yardımına belediye personeli koştu - Son Dakika

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