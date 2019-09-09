Son Dakika Haberleri: Halit Ayar cinayetinde gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Halit Ayar cinayetinde gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi

26 dakika önce

Halit Ayar cinayetinde gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildiİSTANBUL - 23 yaşındaki Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık tarafından ifadelerinin alınmasının ardından...

Halit Ayar cinayetinde gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - 23 yaşındaki Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık tarafından ifadelerinin alınmasının ardından 'Yağmaya teşebbüs' ve 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Halit Ayar cinayetinde gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi

İstiklal Caddesi, Emrah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstiklal'de elektrik mühendisi Halit'i öldürenlere baronun atadığı avukat, dosyayı iade etti
Hollanda'da silahlı saldırı! 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı Gaziantep'te komşuların park kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 5 yaralı Komşuların park yeri kavgası: 3 ölü, 5 yaralı (2)- yeniden

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 23:12:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Halit Ayar cinayetinde gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]