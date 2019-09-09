Halit Ayar cinayetinde gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi
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Halit Ayar cinayetinde gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildiİSTANBUL - 23 yaşındaki Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık tarafından ifadelerinin alınmasının ardından...
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:46 Kaynak: İHA
Halit Ayar cinayetinde gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - 23 yaşındaki Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık tarafından ifadelerinin alınmasının ardından 'Yağmaya teşebbüs' ve 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
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