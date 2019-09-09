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Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren zanlılar cezaevine gönderildi

48 dakika önce

- Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren zanlılar cezaevine gönderildiİSTANBUL - Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren zanlılar cezaevine gönderildi, System.String[]

- Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren zanlılar cezaevine gönderildi

İSTANBUL - Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taksim İstiklal Caddesinde İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal, İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Tutuklanana zanlılar cezaevine gönderildi.

İstiklal Caddesi, Emrah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:50 Kaynak: İHA
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