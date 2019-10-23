Halit Ayar'ın adı anaokulunda yaşatılacak

Geçen ay İstiklal Caddesi'nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İTÜ Elektrik Elektronik Bölümü'nden bu yıl mezun olan Halit Ayar'ın adı, Kızılay Annelerinin desteği ile Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanlığı tarafından yaptırılan anaokulunda yaşatılacak.

AK Parti İstanbul Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayesinde, Türk Kızılay İstanbul Şubesince hayata geçirilen "81 ilde 81 Anaokulu Projesi" kapsamında yaptırılan Sultanbeyli'deki Halit Ayar Kızılay Anaokulu'nun açılışı, 26 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Açılışa, Semiha Yıldırım ile Binali Yıldırım da katılacak.

Binali Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, eğitime ve insana yapılan yatırımın, dünyadaki en anlamlı ve dönüşü fazla olan yatırım olduğunu belirtti.

Projede, Kızılay Annelerinin desteğinin, Türk Kızılay İstanbul Şubesi, bağışçılar ve Milli Eğitim Bakanlığının aktif rol oynadığını vurgulayan Yıldırım, açılışı yapılacak anaokuluna, 7 Eylül 2019'da arkadaşları ile gittiği İstiklal Caddesi tramvay durağında yaşanan elim olayla hayatını kaybeden İTÜ Elektrik Elektronik Bölümünden mezun olan Halit Ayar'ın adının verildiğini ifade etti.

Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yaptığımız her okul cehalet karşısında kazandığımız cephe olacaktır. Sivil toplum kuruluşlarımızın, şirketlerimizin ve hayırsever insanlarımızın samimi gayretlerini görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü eğitim duvarına konulan her tuğla çocuklarımızın dünyalarını aydınlatan bir lamba olacaktır. Böylesine mukaddes hizmeti ara vermeden devam ettirmeliyiz."

Açıklamada görüşlerine yer verilen anne Hanife Ayar ile baba Mehmet Ayar da çocukları Halit'in, küçüklüğünden itibaren yüzme ile ilgilendiğini, Türk sanat müziğine olan tutkusu sayesinde ud çalmayı öğrendiğini, resme meraklı olduğunu ifade etti.

Hanife ve Mehmet Ayar çifti, Halit'in, başarı ve ideallerle dolu bir genç olduğunu, eğitime ve sanata olan düşkünlüğünden dolayı isminin bir eğitim yuvasında yaşatılacak olmasından çok memnun olduklarını belirtti.