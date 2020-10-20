Halit Ayar'ın adı tünel tramvay durağına verilecek - Son Dakika

Halit Ayar'ın adı tünel tramvay durağına verilecek
20.10.2020 12:35
İSTİKLAL Caddesi'nde arkadaşları ile birlikteyken 2 kişi tarafından uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren mühendis Halit Ayar'ın adı, olayın gerçekleştiği Taksim İstiklal Caddesi Tünel tramvay durağına verilecek.
İSTİKLAL Caddesi'nde arkadaşları ile birlikteyken 2 kişi tarafından uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren mühendis Halit Ayar
'ın adı, olayın gerçekleştiği Taksim İstiklal Caddesi
Tünel tramvay durağına verilecek. Hazırlanan tabelanın önümüzdeki günlerde durağa asılacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz yıl 7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu 23 yaşındaki genç mühendis Halit Ayar, İstiklal Caddesi'nde arkadaşları ile birlikteyken bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. İTÜ'lü genç Ayar'ın adı olayın meydana geldiği Taksim İstiklal Caddesi Tünel tramvay durağına verilecek. 'Halit Ayar Durağı' olarak değiştirilecek olan durak tabelasına "Bu durak 7 Eylül 2019 günü sabaha karşı gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kaybeden İTÜ mezunu 23 yaşındaki mühendis Halit Ayar'a ithaf edilmiştir" yazıldığı görüldü. Tabelanın ilerleyen günlerde asılacağı öğrenildi.
- İstanbul
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