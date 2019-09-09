Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar...
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Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal, İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık tarafından ifadelerinin alınmasının ardından 'yağmaya teşebbüs' ve 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:46 Kaynak: İHA
Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal, İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık tarafından ifadelerinin alınmasının ardından 'yağmaya teşebbüs' ve 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. - İSTANBUL
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