Son Dakika Haberleri: Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar...

20 dakika önce

Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal, İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık tarafından ifadelerinin alınmasının ardından 'yağmaya teşebbüs' ve 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar..., System.String[]

Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal, İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık tarafından ifadelerinin alınmasının ardından 'yağmaya teşebbüs' ve 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. - İSTANBUL

İstiklal Caddesi, Emrah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakika: İTÜ'lü Halit Ayar'ın katilleri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Arkadaşlarının ifadesi ile dolandırıcılık yapan abla-kardeş hapsi boyladı İstanbul'da korkutan yangın: Yüzlerce hayvan telef oldu Şehirler arası yolda sızıp kalan kadını sağlık ekipleri uyandırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 14:06:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]