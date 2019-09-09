Son Dakika Haberleri: Halit Ayar'ın katilleri tutuklandı
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Halit Ayar'ın katilleri tutuklandı

2 saat önce

23 yaşındaki Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal, İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Halit Ayar'ın katilleri tutuklandı, System.String[]

23 yaşındaki Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal, İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

(İHA)

İstiklal Caddesi, Emrah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:35 Kaynak: İHA
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