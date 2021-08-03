"Ekranlara dönecekmisiniz?" sorusuna cevap veren Ergenç, "Belli başlı işleri görüştük ama şimdilik net bir proje yok" dedi.

"DOKUNSANIZ AĞLAYACAĞIZ"

Hamile olan eşi Bergüzar Korel hakkında da konuşan ünlü oyuncu, "Sağlık açısından bir sıkıntımız yok çok şükür. Eşimin hamileliği güzel bir şekilde ilerliyor. Ama yaşanan yangınlardan dolayı dokunsan ağlacak durumdayız. Umuyorum kısa sürede kontrol altına alınır" ifadelerini kullandı.