Son Dakika Haberleri: Halit Ergenç'e saldıran iki kişi yakalandı
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Halit Ergenç'e saldıran iki kişi yakalandı

1 saat önce

Trafikte ünlü oyuncu Halit Ergenç'e saldıran iki kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Halit Ergenç'e saldıran iki kişi yakalandı, System.String[]
Trafikte ünlü oyuncu Halit Ergenç'e saldıran iki kişi polis tarafından gözaltına alındı. Ünlü oyuncu Halit Ergenç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sabah saatlerinde trafikte bir araç içerisinden inen iki kişinin saldırısına uğradığını, konuyla ilgili yasal yollara başvurduğunu açıklamıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ergenç'e saldırdığı belirlenen E.A. ve M.A. isimli 2 şahsı gözaltına aldı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürülen zanlıların ifadesine başvurulacak.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:20 Kaynak: İHA
Sabah, Polis, Halit Ergenç, Güncel
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