Halit Ergenç'e saldıran iki kişi yakalandı
1 saat önce
Trafikte ünlü oyuncu Halit Ergenç'e saldıran iki kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:20 Kaynak: İHA
Trafikte ünlü oyuncu Halit Ergenç
'e saldıran iki kişi polis tarafından gözaltına alındı. Ünlü oyuncu Halit Ergenç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sabah saatlerinde trafikte bir araç içerisinden inen iki kişinin saldırısına uğradığını, konuyla ilgili yasal yollara başvurduğunu açıklamıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Beşiktaş
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri Ergenç'e saldırdığı belirlenen E.A. ve M.A. isimli 2 şahsı gözaltına aldı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliğine götürülen zanlıların ifadesine başvurulacak.
(İHA)
Oyuncu Halit Ergenç'e sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan iki kişi gözaltına alındı
Pınar Altuğ'dan hemcinslerine ter uyarısı: Kokarca gibi dolaşmayın
İran sınırındaki çatışmada şehit sayısı 3'e yükseldi
İstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasında