Son Dakika Haberleri: Halit Ergenç'in trafik kavgası kamerada
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Halit Ergenç'in trafik kavgası kamerada

37 dakika önce

OYUNCU Halit Ergenç'in trafik kavgasının görüntüleri ortaya çıktı.

Halit Ergenç'in trafik kavgası kamerada, System.String[]
OYUNCU Halit Ergenç'in trafik kavgasının görüntüleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Halit Ergenç saat 10.00 sıralarında Etiler'de aracıyla ilerlerken dikiz aynasından makas atarak hızla gelen otomobili fark etti. Ergenç, yavaşlayarak makas atan aracın durmasını sağladı. Araçtan inen Y.E.A. ve M.A., Ergenç'e sözlü ve fiziksel saldırı da bulundu. Halit Ergenç'e yumruk da atan 2 kişi daha sonra araçlarına binerek kaçtı. Halit Ergenç'in Etiler Polis Merkezi'ne giderek durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

KAVGA KAMERADA
Bu arada kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Halit Ergenç ve diğer 2 kişinin birbirlerinin üzerine yürüdüğü görülüyor. Oldukça sinirli olan Ergenç'i çevredekiler sakinleştirmeye çalışıyor. Kavga yine çevredekilerin araya girmesiyle sona eriyor.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Ünlü oyuncu Ergenç, yaşadıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Halit Ergenç olayı şöyle anlattı:
"Bugün sabah saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğramış bulunmaktayım. Konu ile ilgili resmi makamlar nezdinde gerekli işlemleri başlattım. Trafik kurallarını ihlal ederek, toplumun güvenliği tehdit eden bu davranış biçimiyle ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak, konunun takipçisi olacağımın bilinmesini isterim"


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:38 Kaynak: DHA
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