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Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'den samimi açıklamalar... 'Kız bebek beni korkutuyor' - Son Dakika

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'den samimi açıklamalar... 'Kız bebek beni korkutuyor'

24.06.2021 08:45
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'den samimi açıklamalar... 'Kız bebek beni korkutuyor', System.String[]

2009 yılında evlenen Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, üçüncü kez bebek heyecanı yaşıyor.

2009 yılında evlenen Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, üçüncü kez bebek heyecanı yaşıyor. Ali ve Han adında iki oğlu bulunan ünlü çift, bu kez kız bebek bekliyor.

Yaz aylarını Bodrum'da geçirmeye karar veren çift gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kız bebek heyecanı yaşayan ikiliden Ergenç, "Güzel ve değişik bir duygu" dediği sırada Korel, "Korku var korku, Halit'te korku var" diye espri yaptı. Ergenç ise, "Bergüzar'ın beklentisi ve heyecanı inanılmaz. İnşallah kızımızı mutlulukla kucağımıza alacağız." dedi.

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'den samimi açıklamalar... 'Kız bebek beni korkutuyor'

Bergüzar Korel sosyal medya hesabından bu fotoğrafı 'yaz başlamıştır' notuyla paylaştı.

"HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ ANDA GELDİ"

Korel, "Dünya olarak öyle zor bir süreç yaşadık ki, artık her şeye şükreder hale geldik. Allah nasip etti. Bebek haberi hiç beklemediğimiz bir anda sürpriz bir şekilde geldi. Bundan sonra bize laf söylemek düşmez. Diyorum ki; Allah da onun gücünü verecek herhalde. Ali tam abi oldu. Han da abisi ne yaparsa onu yapıyor. İkisi çok tatlılar. Ali müzik yapıyor, kardeşi de gelip aynısını yapıyor. Birlikte eğleniyorlar.' Şeklinde konuştu.

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'den samimi açıklamalar... 'Kız bebek beni korkutuyor'

Ünlü çift kız bebekleri olacağı için çok heyecanı olduklarını söyledi.

"KIZ GEBELİK DAHA KOLAY"

Kızlarına 'Leyla' adını vereceklerini söyleyen çiftten Korel,  "Kendimi bildim bileli ben Leyla ismini çok sevdim. Hep hayalimdeydi. Allah nasip etti çok mutluyuz, İnşallah sağlıkla gelsin. Bekledik kontrolleri bitsin, ondan sonra paylaşalım. Her şey yolunda şu anda" ifadelerini kullandı.

Hamileliğinin rahat geçtiğini söyleyen Korel, "Kız gebelik erkek gebeliğe göre daha kolaymış. Erkekte hep sancılı geçti. İnşallah böyle devam eder." dedi.

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'den samimi açıklamalar... 'Kız bebek beni korkutuyor'

Bergüzar Korel geçtiğimiz yıl oğlu Han'ı kucağına almıştı...

"BEKLEMİYORDUK"

İptal olan dizi projesiyle alakalı da konuşan Korel, "Çalışmalar devam ederken doktor kontrolünde hamile olduğumu öğrendim. Halit ile beraberdik ve şoke olduk. Ondan sonra 'böyle bir durumumuz var, devam edelim' dedik. O sırada koronavirüs vakaları çok arttı. Hem yapımcı ve yönetmenimiz çok çekindiler ve dediler ki; her türlü konforu sağlayacağız ama bunun garantisi yok. O dönem vaka sayısı 50 - 60 bine ulaşmıştı. Ara vermemiz lazımdı. Karnım çok hızlı büyümeye başladı. Fiziksel olarak projede olmam mümkün değildi. Ben de dedim ki; başka bir arkadaşımla devam edin, onlarda projeyi rafa kaldırdı" diye konuştu.

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'den samimi açıklamalar... 'Kız bebek beni korkutuyor'

Halit Ergenç eşi Bergüzar Korel ile bir projede yer almak istediğini söyledi.

"ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM"

'Yeni proje var mı' sorusuna cevap veren Halit Ergenç, 'Çalışmak zorundayım' sözleriyle espri yaptı. Şu anda bir şey yok ama olacaktır. Kolay değil şu dönemde sette çalışmak. Şimdi şartlar biraz daha iyi bakacağız.' şeklinde konuştu. Çift doğru bir projede yine beraber rol almak istediklerini de belirtti.

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'den samimi açıklamalar... 'Kız bebek beni korkutuyor'

Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Mevla, Bebek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'den samimi açıklamalar... 'Kız bebek beni korkutuyor' - Son Dakika Magazin


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