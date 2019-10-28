Son Dakika Haberleri: Halit Kurt'un cezası belli oldu
Son Dakika Güncel Halit Kurt'un cezası belli oldu

Halit Kurt'un cezası belli oldu

5 dakika önce

Soyunma odasında oyuncularını tek tek tokatlayan antrenör Halit Kurt'un cezasını belirledi.

Halit Kurt'un cezası belli oldu, System.String[]

Soyunma odasında oyuncularını tek tek tokatlayan antrenör Halit Kurt'un cezasını belirledi.

Kayseri İl Disiplin Kurulu, Meysuspor eski antrenörü Halit Kurt hakkında kararı verdi. 1 Ekim 2016 tarihinde oynanan Kayseri İdman Yurduspor-Meysuspor maçının devre arasında soyunma odasında U19 takım oyuncularına karşı sinkaflı küfürler savuran ve oyuncularını tek tek tokatlayan antrenör Halit Kurt'un cezasını belirledi.

Kayseri İl Disiplin Kurulu, 1 Ekim 2016 tarihindeki olay ile ilgili savunması alınan Halit Kurt'a 1035 (bin otuz beş) gün hak mahrumiyeti cezası verdi. İl Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "12 Ekim 2016 tarihinde oynanan Kayseri İdman Yurdu - Kayseri Meysuspor müsabakasında Kayseri Meysuspor'dan 12480 lisans no'lu Halit Kurt'a Futbol Disiplin Talimatı'nın 41/1-c, 10/2, 44/1-c, 10/1, 97/1, 95 maddeleri gereğince 1035 (bin otuz beş) gün Hak Mahrumiyeti ve toplam 8 maç süreyle resmi müsabakalardan men edilmiştir" denildi.

(İHA)

Halit Kurt, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 08:15 Kaynak: İHA
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