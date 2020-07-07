Halit Tomakin: "Hedefimize yorulmadan, bıkmadan koşacağız" - Son Dakika

Halit Tomakin: "Hedefimize yorulmadan, bıkmadan koşacağız"

AK Parti Ulubey İlçe Danışma Meclis toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Ulubey İlçe Danışma Meclis toplantısı gerçekleştirildi.

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Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, ülde ve yerel gündeme ilişkin görüşlerde bulundu. Yakın zamana bakıldığında pandemi dönemi de dahil edildiğinde dünyanın 3 tane büyük savaştan geçtiğini belirten Tomakin, "1. ve 2. Dünya Savaşları barutla yapıldı. Şimdi ise biyolojik silahla dünyaya yön verilmeye çalışılıyor" dedi.


Tomakin, "Dünya savaşlarını gerçeklikle ve başarı ile yönetenler, dünya savaşları sonrasında dünyanın kahramanları oldular. Bu pandemi 3. Dünya savaşıdır. Allah'a hamdolsun ki, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde dünyaya örnek olacak bir şekilde bu biyolojik savaşı, pandemi dönemini hakikaten son derece başarı ile yöneten ülke olduk. Hiç kuşkunuz olmasın ki Türkiye pandemi döneminin kahramanıdır ve Türkiye dünyanın özlediği adalet ve hak kavramını, dünyanın 5' ten büyük olduğunu, mazlumların umut ışığı olduğunu dünyaya gösterecektir" diye konuştu.


Pandemi döneminde 100'ün üzerinde ülkeye tıbbı ve gıda yardımı yapıldığını, Türkiye'de ise 100 milyar lira ile açılış yapılan pandemi destek programının bugün 300 milyar lirayı bulduğunu kaydeden Tomakin, yolda kalmış, pandemiden dolayı mağdur olmuş, işini kaybetmiş her kesime, her alana ulaşmaya, dertlerine derman olmaya çalışıldığına dikkat çekti.


"Hedef 1 milyon üye"


Başkan Tomakin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı gönül seferberliği çalışması kapsamında, dünyanın en büyük sivil toplum örgütü olan AK Parti'nin Türkiye'de 10 milyon 350 bin üyesi olduğunu hatırlattı. Tomakin, "Cumhurbaşkanımız 1 milyon yeni üye hedefi koydu. Çalışkan Ulubey ilçe teşkilatımızın payına düşen üye hedefini zamanından önce teslim edeceğine inanıyorum. İlçe Yönetimi, kadın ve gençlik kolları, mahalle başkanlarımız Ulubey'in her tarafına dağılarak, AK Partili kardeşlerimizi bulalım, Cumhurbaşkanımızın bir selamını götürseniz kimse Cumhurbaşkanımızın selamını yerde bırakmaz yeter ki, vatandaşlarımıza ulaşalım" açıklamasında bulundu.


"Algı operasyonlarına dikkat"


Başkan Tomakin, eski geleneksel yöntemlerden vazgeçildiğini, teknoloji ile birlikte dünyanın algı ile yönetildiğinin altını çizdi. Popüler olan sosyal medya üzerinden dünyanın yönetildiğini söyleyen Tomakin, şöyle devam etti: "Bir misal ile bunu belirtmek isterim. Hafızalarımızı yoklayalım, körfez savaşında öyle bir algı yaptılar ki, Irak'ta 1 milyon insan vahşice katledilirken kimse 1 milyon insanı konuşmadı. Her gün TV kanallarında körfezde petrole batmış martı görüntüsü yayınladılar. Bizler Saddam Hüseyin tarafından Körfeze atılan martının petrol içindeki haline acıdık, sonra gerçek ortaya çıktı ki, o martı görüntüsü Irak'ta değil başka bir ülkede batmış bir tankerden sızan petrole bulanan martı imiş. Onun için algı operasyonlarına karşı çok dikkat edeceğiz. Elbette hatalarımız var ama bizim halkımıza karşı mahcup olacak, bizim geri kalacak, bizim yüzümüzü yere düşürecek bir hatamız olmadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 18 yıldır Türkiye takdire şayan bir şekilde yönetiliyor. 2023, 2053, 2071 gibi sürekli ülkemizin önüne yeni ufuklar yeni hedefler koyuyoruz. Bu ne demek, bizden sonra gelecek kuşaklara, aldığımız emaneti gururla, onurla, teslim edeceğiz. Bu bizim görevimiz, bu bizim dava ruhumuz, biz hedefimize yorulmadan bıkmadan koşacağız"


Ulubey İlçe Danışma Meclisi toplantısında AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e desteklerinden dolayı plaket takdim etti. - ORDU

AK Parti, Türkiye, Ulubey, Ordu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 19:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Halit Tomakin: 'Hedefimize yorulmadan, bıkmadan koşacağız' - Son Dakika

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